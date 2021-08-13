الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تتلقى 24.9 مليار يورو كأول دفعة من صندوق التعافي الأوروبي

صندوق التعافي الأوروبي
صندوق التعافي الأوروبي

تلقت إيطاليا 24.9 مليار يورو من المفوضية الأوروبية كأول دفعة من حزمة التمويل الأوروبية لصندوق التعافي، أي ما يعادل 13% من مجموع 191.5 مليار يورو المعلن تخصيصها لروما في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF).

وذكرت وكالة آكي الإيطالية، اليوم أن 8.95 مليار يورو من هذه الدفعة مخصصة كمساعدات غير قابلة للسداد و 15.93 مليار الباقية كقروض.

وأشارت المفوضية الاوروبية في مذكرة بهذا الصدد إلى أن إيطاليا هي واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي تتلقى تمويلًا مسبقًا، مما يساعدها على بدء تنفيذ تدابير الإصلاح والاستثمارات الحاسمة الواردة في خطة التعافي والصمود الوطنية.

وتعليقا على هذا الإعلان، شدد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، باولو جينتيلوني على أن صندوق التعافي الأوروبي فرصة تاريخية للاستثمار في قوة إيطاليا ولإعادة إطلاق اقتصاد البلاد وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية و وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء 73.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 409 آلاف و773 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 32 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 42ر4 مليون حالة، والوفيات إلى 128 ألفا و334 حالة.

وقد سجلت إيطاليا أول حالة إصابة بفيروس كورونا منذ عام و 28 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

المملكة المتحدة رئيس الوزراء الاتحاد الاوروبية إيطاليا كورونا التطعيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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