الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

للسيدات فقط… نجوم سبقوا حمو بيكا في تخصيص حفلاتهم لـ«الجنس اللطيف»

حمو بيكا
حمو بيكا

يُحيي حمو مطرب المهرجانات حمو بيكا، حفلًا في أحد الشواطئ بالساحل الشمالي، يقتصر  الحضور فيه على السيدات فقط، وفقًا للشروط المعلنة من قِبل المنظمين.

ولا يعد حمو بيكا هو الوحيد الذي يُحيي حفلًا يقتصر الحضور فيه على السيدات فقط، فسبقه عدد من النجوم، نعرض أبرزهم خلال التقرير التالي:-
أصالة

قدمت الفنانة السورية أصالة، حفل غنائي عام 2018 للنساء فقط في المملكة العربية السعودية، ووصفت أصالة مشاعرها وقت الحفل، قائلة:"فى الرياض تتجدّد روحى دائماً، وهناك عائلتى الكبيرة، هناك بدأت وهناك صوتى يعود طفلاً ليرمى نفسه فى قلوب تعلَّقت أنا بها، أوَّل حفل جماهيري لى فى حبيبتي الرياض وسنلتقى هناك فى موعدنا لنجدّد الفرح".
- نوال الكويتية
في عام 2018، قدمت المطربة نوال الكويتية، حفلاً غنائياً، وبالفعل الحفل جاء مقتصرًا على الجمهور من النساء فقط.
- ماجدة الرومي
قدمت عام 2017، الحفل الأول لها بمدينة جدة السعودية يوم 28 ديسمبر ٢٠١٧، أما الحفل الثاني فكان يوم 29 ديسمبر بالعاصمة السعودية الرياض، ويعتبر الحفل هو الأول للفنانة الكبيرة بالمملكة العربية السعودية، حيث كانوا مخصصين للنساء فقط.

أزمات حمو بيكا حمو بيكا الشاطئ حفل سيدات فقط

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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