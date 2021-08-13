«التعاون الإسلامى» تدين ممارسات «الحوثى» الإرهابية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره بشدة المحاولة الحوثية الجديدة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في منطقة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مسيرة مفخخة، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وشدد العثيمين، في بيانٍ صباح اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.

وأكد الأمين العام مجددًا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

اعتراض طائرة مفخخة

وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت، مساء أمس، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه منطقة خميس مشيط السعودية.

وذكر التحالف العربي، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها، مشددًا على اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.

إدانة الإمارات والبحرين

يأتي ذلك فيما أكدت دولة الإمارات في بيانٍ صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، صباح اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌ لا يتجزأ، مشددة على أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة الإماراتية تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

بدورها، أكدت وزارة خارجية البحرينية، أن استمرار الحوثيين في هذه الأعمال الإرهابية الجبانة يبرهن على نواياهم الآثمة في استهداف المدنيين الآمنين وتهديد أمن واستقرار المملكة.

وأشادت «الخارجية البحرينية»، في بيانٍ صباح اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»، بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.