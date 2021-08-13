الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021.. وآليات الدفع

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد يوميا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك من قبل ملايين المواطنين الراغبين في سداد الفاتورة الشهرية دون جهد لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام وآليات دفع الفواتير الشهرية إلكترونيا دون إهدار للوقت.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021

خصصت الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام الشهري عن الفواتير لأكثر من 45 مليون مشترك بالنظام التعاقد القديم و 28 مليون عميل بنظام العدادات الكودية من عملاء الشركة القابضة للكهرباء بجميع محافظات الجمهورية، وذلك دون جهد أو إهدار للوقت خاصة في ظل جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 التي حرمت الكثير من المواطنين من التواصل مع الآخرين لتفادي انتشار العدوى خاصة وأن العلماء لم يستطيعوا حتى الآن التوصل لعلاج فعال له يستطيع القضاء على الفيروس قبل مهاجمة الجهاز المناعي وتدمير الأجهزة الحيوية في الجسم.

خطوات الحصول على إجمالي قيمة فاتورة الكهرباء 2021

يمكن حاليا لعملاء الشركة القابضة للكهرباء بجميع محافظات الجمهورية الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير الشهرية و إجمالي قيمة المبلغ المراد سداده خاصة مع عدم دخول مندوبي الشركة للمنازل خلال جائحة كورونا بإتباع الخطوات التالية :-

  • تسجيل الدخول عبر موقع الشركة القابضة للكهرباء من خلال هذا الرابط(من هنا)
  • اختيار الاستعلام عن الفاتورة من القائمة الرئيسية للموقع
  • اختيار الشركة المتعاقد معها العميل الراغب في الاستعلام الإلكتروني عن إجمالي قيمة فاتورته
  • كتابة اسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام في الخانة المخصصة لذلك
  • الضغط على زر الإستعلام
  • ظهور إجمالي قيمة المبلغ المراد سداده نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء بالتفصيل

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آليات دفع فواتير الكهرباء شهريا 2021

يمكن معرفة إجمالي قيمة المبلغ المراد سداده شهريا عبر رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والدفع عبر الآليات التي حددتها الشركة القابضة للكهرباء لتسهيل دفع الفواتير على العملاء حيث يمكن السداد عن طريق الوسائل التالية:-

  • 60 مركز تحصيل منتشرة بجميع محافظات الجمهورية ( مصاري، bee، أمان، وقتي، ضامن، ممكن، ...)
  • 12 محفظة بنكية ( البنك الأهلي، بنك مصر، بنك الإسكندرية، بنك cib، بنك بلوم، بنك الإسكان والتعمير، ...)
  • تطبيق ماي فوري
  • 10 آلاف ماكينة صرف بنكية
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رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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