تجديد اعتماد جودة مستشفى العصبية والنفسية بجامعة أسيوط لمدة عام

أعلن الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، عن تجديد اعتماد جودة المستشفى العصبية والنفسية وجراحات المخ والأعصاب لمدة عام آخر.

وأوضح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعي، أن عدد مستشفيات الجامعة التى تم تجديد اعتماد جودتها خلال الشهر الجارى وصل 5 مستشفيات هي (مستشفى الراجحى ، والقلب ، والأطفال ، ومستشفى جراحة المسالك البولية والكلى) وفق القرار الصادر من شركة "TQCSI" المختصة بالتقييم والمانحة لشهادة إيزو 9001.

وأشاد "عطية" بما تحظى به مستشفيات جامعة أسيوط من دعم ورعاية من إدارة الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وهو ما انعكس أثره فيما تم إنجازه من أعمال تطوير ورفع لكفاءة البنية التحتية وزيادة في الطاقة الاستيعابية فى كثير من الأقسام الطبية وهو ما أحدث تحسن ملحوظ فى مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.



من جهته أشار الدكتور علاء درويش، مدير المستشفى إلى أن المستشفى العصبية والنفسية وجراحات المخ والأعصاب، تم اعتمادها أول مرة فى أكتوبر 2019، واستقبلت خلال أغسطس الجاري فريق المستشفى المراجعة الخارجية لاعتماد تجديد شهادة الأيزو 9001 الخاصة بالنظام الإداري، والذي أثنى على التزام العاملين بتطبيقات إجراءات نظام الايزو بالمستشفى مع تطور وعي العاملين بأهميته نظام الجودة لتقديم خدمه طبية متميزة فى مجال تشخيص وعلاج الأمراض العصبية والنفسية، وجراحات المخ والاعصاب المتميزة من أورام المخ، والحبل الشوكي، والعيوب الخلقية للجهاز العصبى للأطفال وكذلك عيوب شرايين المخ.