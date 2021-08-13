فرق طبية متخصصة تجوب البحر الأحمر لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

كلف الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد، بمحافظة البحرالأحمر، بتكثيف الجهود لتطعيم المواطنين والتسهيل عليهم، وذلك عن طريق العيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية، والعاملين بالمنشآت الصناعية، والمترددين علي المراكز الطبية والوحدات الصحية، بمختلف مراكز ومدن محافظة البحرالأحمر بلقاح فيروس كورونا، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة للمواطنين، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مناشدًا المواطنين بضرورة التسجيل على الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد .

وأوضح "مرعي" أن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، تستدعي توحيد وتضافر الجهود للحفاظ على سلامة المواطنين.



- من خلال 4 مراكز.. "صحة البحر الأحمر" تبدأ تلقيح المسافرين بلقاح كورونا



وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه تم أمس بدء العمل بجميع مراكز اللقاح المخصصة لتطعيم المسافرين، وذلك من خلال 4 مكاتب على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في بيان له، إلى أنه على من يرغب بالتطعيم لغرض السفر القيام بالحجز عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح، www.egcovac.mop.gov.eg ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل.

وأوضح "مرعي" أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيها للمصريين و 25 دولارا لغير المصريين وذلك للمواطنين الراغبين بالسفر، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الإستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن مكاتب التطعيم للمسافرين واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا شملت (مكتب صحة الغردقة – مكتب صحة رأس غارب – مكتب صحة سفاجا – مكتب صحة القصير).