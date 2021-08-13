ليلى أحمد زاهر مع الهضبة

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، جمهورها ومتابعيها عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، صورة تجمعها بالهضبة عمرو دياب، من فرح الفنانة نيللي كريم.



ونشرت ليلى زاهر الصورة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وعلّقت: "الهضبة".



وسيطرت حالة من الغضب على روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي بسبب حالة السعادة التي كانت فيها الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، بعد مرور أكثر من 4 أيام على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.



وعلقت سندس حربي، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" قائلًة: "بجد محدش بقا بيحزن على حد ربنا يرحمك يا دلال"، وكتب حساب يحمل اسم هبة الشافي، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلًة: "مش كنتي منهارة في الجنازة.. حصل إيه".

جزء من تعليقات روّاد السوشيال

وعلق حساب يحمل اسم محمود فتاح علي، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "هي مش لسه كانت بتعيط في عزاء المرحومة دلال عبد العزيز سبحان مغير الأحوال".



واستنكرت رقية، من روّاد السوشيال ميديا انهيار الفنانة الشابة ليلى زاهر في جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز قائلًة: "مش دي اللي كانت منهارة في الجنازة ولا مش هي، ربنا يرحمك يا مدام دلال"، واتفقت سماح محمد، من روّاد السوشيال ميديا في السؤال ذاته، قائلًة: "بالنسبة لانهيارك في العزا".



يعد آخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وهشام جمال ودلال عبدالعزيز، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

رحيل الفنانة دلال عبد العزيز

ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا صباح السبت 7 أغسطس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وشيعت جنازتها عقب صلاة ظهر الأحد 8 أغسطس من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ودفنت بجوار زوجها الفنان سمير غانم في مدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وحضر الجنازة إلهام شاهين وهالة سرحان بوسي شلبي ورشوان توفيق وسمير صبري وإسعاد يونس، وأحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك وأحمد فهمي وهنا الزاهد وكريم فهمي ويوسف الشريف وإنجي علاء وفيفي عبده وماجد المصري ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا وشريف منير ودينا ودينا الشربيني ونضال الشافعي.

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