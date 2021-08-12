بيل جيتس يتعهد بتقديم 1.5 مليار دولار لمشروعات أمريكية لمكافحة تغير المناخ

تعهد الملياردير الأمريكى بيل جيتس، مؤسس ورئيس شركة مايكروسوفت الأمريكية، بتقديم 5ر1 مليار دولار لتمويل مشروعات مشتركة مع الحكومة الأمريكية تهدف الى مكافحة تأثير التغير المناخى فى حالة موافقة الكونجرس الأمريكي على خطة للبنية التحتية لتمويل تكنولوجيات تتضمن توفير الطاقة النظيفة.

وذكر موقع "سى إن بى سى" الإلكترونى أن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الشيوخ الأمريكي بإنشاء بنية تحتية تكنولوجية تصل قيمتها إلى 2ر1 تريليون دولار لم يتم الموافقة عليه بعد من قبل الكونجرس الأمريكى.

وأشار الموقع إلى أن هذه البنية التحتية ستوفر تمويلا قيمته 25 مليار دولار لوزارة الطاقة الأمريكية لتبدأ فى إنشاء مشروعات تهدف إلى توفير ونشر تكنولوجيا توفر طاقة نظيفة، بالاضافة الى تبنى برامج استثمارية أخرى تهدف إلى الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى.

وسيتم تقديم التمويل الذى تشرف عليه شركة بيل جيتس للطاقة على مدار ثلاث سنوات فى تنفيذ مبادرات استثمارية تهدف الى تقليل الانبعاثات الحرارية، وتشمل هذه المشروعات الاستثمارية التركيز على مشروعات مثل وقود الطائرات بدون انبعاثات حرارية وتخزين للطاقة لفترة طويلة وانتاج الهيدروجين صديق البيئة وغيرها من تقنيات التقنية المباشرة للهواء من انبعاثات الكربون.

وذكر جيتس فى بيان صحفى اليوم الخميس "أنه فى حالة الموافقة على قانون الاستثمار فى البنية التحتيه واعتماده كقانون، فان هذا التعاون مع الحكومة الامريكية سينتج عنه توفير وظائف مباشرة وطويلة الامد فى جميع انحاء الولايات المتحدة الامريكية."

وفي سياق آخر.. فقد مؤسس شركة «مايكروسوفت» الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مرتبته كرابع أغنى شخص في العالم، بعد أن نقل جزءاً من أسهمه إلى طليقته ميليندا فرينش جيتس.

وبحسب «فوربس»، تراجع جيتس إلى المرتبة الخامسة بثروة تقدر بـ129.6 مليار دولار، مبينة أن شركة استثمار جيتس، Cascade Investment LLC، نقلت ما يقرب من 2.4 مليار دولار من الأسهم إلى ميليندا.

وبعد أن أعلن الزوجان السابقان لأول مرة عن انفصالهما في مايو الماضي، قام بيل بتحويل ما قيمته 3.2 مليار دولار من الأسهم إلى ميليندا.

وتلقت ميليندا 3.3 مليون سهم من AutoNation AN ، بقيمة حوالي 392 مليون دولار، وأصبحت تمتلك 8.8٪ من شركة بيع السيارات بالتجزئة في فلوريدا.

كما نقلت Cascade 2.8 مليون سهم من شركة Deere & Co. DE لتصنيع المعدات الزراعية بقيمة مليار دولار و9.5 مليون سهم من الشركة الوطنية الكندية للسكك الحديد، والتي تبلغ قيمتها الآن مليار دولار.

وفي السابع من أغسطس الجاري، أفادت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية بأن قيمة ثروة ميليندا جيتس، طليقة مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، تجاوزت 5.7 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أغنى النساء في العالم.

وقالت الوكالة، إن بيل جيتس حول لزوجته السابقة مبلغا إجماليا يقارب 2.5 مليار دولار، بعد إعلان الطلاق الرسمي، كما سبق لها استلام أوراق مالية تزيد قيمتها علي 3 مليارات دولار.