«شباب الجمهورية الجديدة».. مظلة تنموية لجمع «قادة المستقبل» فى كيان واحد

«اتحاد شباب الجمهورية الجديدة» هو أحدث الكيانات الشبابية، الذى وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاقه خلال فعاليات المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فى منتصف يوليو الماضى.

ويهدف «اتحاد شباب الجمهورية الجديدة» إلى بناء قاعدة شبابية متكاملة تخدم المجتمع، وتعزز مشاركة الشباب فى العمل العام والتنموى، فى إطار رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وسياسات الدولة المصرية لبناء «الجمهورية الجديدة».

كما تتضمن قائمة الأهداف الأخرى لتأسيس هذا الكيان: توسيع دائرة المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب، وتنظيم جهود الكيانات الشبابية المهتمة بالعمل العام، وإشراك الشباب فى التنمية المجتمعية والسياسية، وزيادة التوعية بالعمل التطوعى، وإتاحة مزيد من فرص المشاركة فى الأنشطة التطوعية المختلفة.

وجاء تأسيس «اتحاد شباب الجمهورية الجديدة» بعد رحلة مؤسسية كبيرة سارت فيها الدولة المصرية لتأهيل وتمكين الشباب فى مؤسسات الدولة المختلفة، بدأت بإعلان ٢٠١٦ عامًا للشباب المصرى.

وتضمنت هذه الجهود: إطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، الذى يشتمل على فترة دراسة لمدة ٨ أشهر، ونجح فى تخريج ١٥٠٠ شاب وفتاة يمثلون جميع محافظات الجمهورية، على ٣ دفعات، وتولى عدد منهم مناصب قيادية كمحافظين ونواب محافظين ومعاونى وزراء وأعضاء مجلس نواب، وغيرها من المناصب فى القطاعين العام والخاص.

وتواصلت رحلة التأهيل بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، التى تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، واشتملت على عدد من البرامج التدريبية المتنوعة لتأهيل شباب مصر والمنطقة، وتغذيتهم بالعلوم السياسية والإدارية، بما يساعدهم على تولى المناصب القيادية فى الدولة.

ثم جاءت فكرة «اتحاد شباب الجمهورية الجديدة» لتجمع كل تلك الكيانات تحت مظلة واحدة، وتوحد الجهود وتنظم العمل، بإشراف وتوجيه ودعم مباشر من الدولة، ليكون كيانًا وطنيًا قادرًا علـى إحداث تغيير وتطوير فـى الحياة المجتمعية، واسـتثمار طاقات ورؤى وأفكار الشباب، بما يسهم فى نهضة المجتمع، وإعداد كوادر شبابية وطـنية وصقلها بـالخبرات الـعملية المجتمعية والسياسية.

ويضم «اتحاد شـباب الجمهورية الجديدة» عددًا مــن الكيانات الشبابية، والمبادرات والحركات المعنية بالعمل العام، والتنمية المجتمعية والـسـياسـية، والـتجـمـعات الشبابـية، يأتى فى مقدمتها مجموعة من خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومتطوعى «حياة كريمة»، وكوادر البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ومنتدى شباب العالم، والمؤتمر الوطنى للشباب.

وتمركزت رسالة الاتحاد الجديد فى ٣ نقاط، تُكمّل بعضها بعضًا، هى: توحيد المجهودات الشبابية على مستوى الجمهورية تحت مظلة واحدة لتعزيز الوعى بالعمل الوطنى والمجتمعى، وإعداد كوادر شبابـية وطـنـية وصـقـلها بالـخبرات الـعـملية المجتمعية والسياسية، وإتاحة المـزيد من الفرص للعـمل العام وتـعزيز ثـقافة العـمل التطوعى والمشاركة الفعالة.