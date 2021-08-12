الرئيس التونسى يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث

لبحث مواجهة الحرائق

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، المسئولين بضرورة الاستعداد الجيّد لموسم الأمطار والفيضانات، والتحرك بصفة استباقية عبر الإسراع بالتدخل على مستوى جهر السدود ومجاري الأودية وشبكات التطهير.

جاء ذلك خلال ترؤس قيس سعيد، بقصر قرطاج، على اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث، بحضور رضا الغرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية، وذلك حسب رئاسة الجمهورية التونسية.

واطلع سعيد، على المنظومة المعتمدة لحماية الثروة الزراعية والغابية والاحتياطات والترتيبات التي تم اتخاذها لمواجهة موجة الحرائق التي تشهدها بعض المناطق بتونس والتي شهدت، هذه السنة، ارتفاعا ملحوظا وتسببت في تضاعف المساحات المتضرّرة.

وطالب قيس سعيد بتكثيف العمل الاستشرافي وتدعيم الموارد البشرية واللوجستية وتوفير التجهيزات وطائرات الإطفاء، فضلا عن مزيد اليقظة وتعزيز تكوين الإطارات والأعوان لاستشعار الكوارث والتصدي لها.

وتوجّه رئيس تونس بالشكر لكلّ الهياكل الوطنية المتدخّلة في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية على حسّها الوطني وجهودها الكبيرة، ونبّه إلى أنه سيقع تحميل المسؤولية كاملة وتطبيق القانون على كلّ من يشارك في افتعال الحرائق ويساهم في التنكيل بالشعب.