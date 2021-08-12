الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر: عودة الروس للغردقة وشرم الشيخ دفعة قوية لتنشيط القطاع

كامل ابو علي رئيس
كامل ابو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي

قال كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إن قرار استئناف وعودة رحلات السياحة الروسية للغردقة وشرم الشيخ تعد دفعة قوية لتنشيط القطاع، مشيرًا إلى أنها خطوة هامة في دعم القطاع السياحى والوصول إلى المعدلات الطبيعية، خاصة أن السوق الروسي بعد من أهم الأسواق السياحية للبحر الأحمر بجانب السوق الألمانية والإنجليزية، مشيرًا إلى أن جمعية الاستثمار السياحي بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية والأجهزة التنفيذية كانت في حالة استعداد جيد؛ لاستقبال السياحة الروسية من جديد بعد توقف استمر قرابة 6 سنوات.

وأضاف أبو علي في بيان له، أن جمعية الاستثمار السياحي وغرفة المنشآت قاموا بالتنسيق مع بعض الفنادق لرفع كفاءة المنشآت الفندقية وتدريب العاملين بالمنشآت السياحية وتنظيم دورات تدريبية، بجانب تطعيم كافة العاملين بالمنشآت السياحية، وكذلك الحرص والتشديد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والعمل على توفيرها بشكل كبير.

وأوضح رئيس جمعية الاستثمار السياحي، أن الأجهزة التنفيذية في البحرالأحمر كانت على قدر كبير من المسؤولية في الحرص على تطوير شوارع الغردقة ورفع كفاءة الشوارع والبنية التحتية وتحسين الصورة الذهنية والبصرية من خلال أعمال التطوير خاصة طريق مطار الغردقة.

من جانبها قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة، إن ما يتم من إجراءات للسائحين تعد خدمة ممتازة، مؤكدةً أنها أجرت مقابلات مع عدد من السائحين المترددين علي المركز وأشادوا بالعمل والعاملين بهِ، مشيرةً إلى أن هناك خطوات جديدة تقوم بها الحكومة المصرية تجاه تقدم الخدمات للسياح من خلال مراكز اللقاح أو الفحص المخصصة لهم.

وأضافت نائب الوزير لـ"الدستور"، أن هناك مساعي كثيرة لفتح أسواق سياحية جديدة أمام السياحة المصرية، لافتةً إلى أن التحاليل التي تتم للسياح تتم وفق شروط كل دولة، من خلال التنسيق الإيجابي من جانب وزارة الصحة، وأن الكثير من السياح رحبوا وأشادوا بالجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء بالفنادق أو الأماكن العامة أو حتى من خلال المقار الحكومية المخصصة لتقديم خدمات لهم.

وأجرت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، اليوم الخميس، جولةً تفقدية لعدد من فنادق الغردقة ومراكز فحص وتحليل كورونا للسياح، وذلك ضمن جولتها للمدن السياحية لمتابعة أنشطة القطاع السياحي.

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