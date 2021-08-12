الخميس 12 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السكة الحديد»: 70 دقيقة أقصى تأخير بمواعيد القطارات اليوم

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

 

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٧٠ دقيقة

- أسيوط /  أسوان مدة ٦٠ دقيقة

 

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

 

رابعاً: خط طنطا / المنصورة /  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

 

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

 

السكة الحديد القطارات التأخيرت اليوم مواعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

الأكثر قراءة

«عصر الشباب».. الرئيس يكسب الرهان على نواب المحافظين

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

أول تعليق من موسيمانى بعد تعادل الأهلى مع الإسماعيلى

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

مصدر بـ«الصحة»: التهاون خلال الإجازات السبب فى ارتفاع إصابات «كورونا»

تحت ستار جلسات المساج.. سقوط شبكة تروج للدعارة عبر «فيسبوك» بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

خالد عكاشة

إثيوبيا تفتح أبواب الحرب الأهلية من جديد

ماجد حبته

ثلاثة فى مهمة صعبة

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم

فلسطين ترفض وتدين مشاريع التوسع الاستيطانى

صحيفة عمانية: إسرائيل لن تتوقف عن مشروعها الاحتلالى