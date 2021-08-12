قنا تنتهى من توريد 168 ألفًا و819 طن قمح

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الزراعة قامت بتوريد 168 ألفًا و819 طنًا و151 كيلو من القمح لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة فى دعم قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، والاهتمام بزيادة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة الصفراء، لتوفير إحتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار ملائمة وبجودة عالية.

وأضاف محافظ قنا، أن متوسط إنتاجية المحاصيل الصيفية من الذرة الشامية والرفيعة والسمسم والقصب لموسم عام 2021 تصل إلى إجمالى 54 طن والمنزرعة فى مساحة تصل إلى 131 ألف ، 601 فدان ، بما يساهم بشكل ملموس فى زيادة الإنتاج الزراعى ويحقق النمو فى الصناعات الزراعية المختلفة بشكل مباشر وغير مباشر.

ومن جانبه، أكد المهندس أشرف عبد الرازق، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة قنا، أن المديرية تولى اهتماما كبيرا بعلاج المحاصيل الزراعية ومقاومة الآفات والحشرات واستخدام المبيدات المطابقة للمواصفات وتشديد الرقابة والمتابعة على استخدامها من قبل المزارعين، موضحا أنه تم علاج العديد من المحاصيل الزراعية مثل الطماطم، والموالح، والباذنجان وبعض الفواكه كالمانجو والعنب والجوافة، والمزروعة على مساحة 4 أفدنة و700 قيراط، من الآفات البستانية المختلفة، إضافة لعلاج محصول القصب المزروع على مساحة 2997 فدانًا و48 قيراطًا، والذرة الشامية والرفيعة على مساحة 1200 فدان، من الآفات الزراعية المختلفة، فضلا عن علاج محصول القمح والفول من الآفات التي تصيبهم، وذلك على مساحة إجمالية 24 ألف و926 فدان، مشيرا إلى أن المديرية قامت بتوزيع 80 عبوة مبيد دودة الحشد، وتوزيع 300 لتر مخصبات مختلفة، وتوزيع 50 شيكارة تقاوى شامى ، كما تمكنت إدارة المكافحة الزراعية وتطهير الأراضي بالمديرية من علاج 1249 نخلة من سوسة النخيل الحمراء من جملة 1624 نخلة مصابة، وتطهير 82 كم و700 متر من الأراضى ومساقى المياه بالمحافظة، مؤكدا أن مختلف إدارات مديرية الزراعة بقنا، تهتم بتقديم الإرشادات الزراعية والتوعية بطرق الرى الحديثة، والزراعة العضوية وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين.