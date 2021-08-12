الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة مجهولة الهوية على الطريق الصحراوى الغربى ببنى سويف

جثة
جثة

عثر أهالي قرية بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، اليوم الخميس، على جثة "مجهولة الهوية" داخل أرض زراعية بالقرية الواقعة على الطريق الصحراوي الغربي نطاق مركز سمسطا، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزي.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة داخل أرض زراعية بالقرية الواقعة على الطريق الصحراوي الغربي نطاق مركز شرطة سمسطا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة "مجهولة الهوية" وتشير التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية بالواقعة، وجرى نقل الجثة بسيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى مستشفى سمسطا المركزي.

تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بالواقعة، وتكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، بإِشراف اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث، جهودها لكشف غموض الواقعة.

بني سويف محافظة غرفة عمليات الطريق الصحراوي جثة مجهولة الهوية

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