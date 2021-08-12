انطلاق حفلات «شباب لايف والسيرك القومي» بساحة الهناجر الأحد

تنطلق أولى حفلات فريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب، يوم الأحد 15 أغسطس، ويستأنف السيرك القومي أيضا حفلاته، ضمن برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك فى الثامنة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

و يقدم فريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، باقة متنوعة من أشهر الأغانى العاطفية والوطنية، يتغنى بها "عماد كمال، أحمد الأمير، عبدالله الجسمى، كمال كمال" من خلال 4 حفلات فى الفترة من 115 حتى 18 أغسطس الجارى، تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير عام الفرقة.

وفي سياق متصل، يستأنف السيرك القومي بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت إشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك، تقديم مجموعة من الفقرات الفنية منها " الساحر، المهرج، الكاوتشوك، التوازن، الجونجلير، البيسكليت، الدودة الشقية"، وغيرها من الفقرات الفنية التى تعشقها الأسرة المصرية، وذلك ضمن برنامج القطاع فى الفترة من 15 أغسطس الجاري حتى 1سبتمبر المقبل.

الهناجر

كما تواصل حاليا الفرقة القومية للفنون الشعبية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، بإشراف المخرج هانى النابلسى مدير عام الفرقة، تقديم حفلاتها ببرنامج القطاع، في الساعة 8 مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، حتى يوم 14 أغسطس الجارى، وتتضمن مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية التى تميزت بها طوال تاريخها الفنى منها استعراض "فتوات قبلي، الأغاني، المجوز، الحجالة، الحصان، الغوازي، المانبوطي، التنورة، العصا".

يشار إلى أن برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" يقام فى الفترة من 22 يوليو حتى 16 سبتمبر المقبل، ويتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية أخرى، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة 30 جنيه، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع .