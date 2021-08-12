الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

صحيفة صينية: فرحة عارمة للسياح الروس مع قرار عودة الرحلات لمصر

عودة الرحلات الروسية
عودة الرحلات الروسية لمصر

قالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية إن قرار عودة الرحلات الروسية لمصر ومنتجعات البحر الأحمر تسبب في فرحة عارمة لدى السياح الروس.

وقالت إنيسا فاديم، سائحة روسية في الأربعينيات من عمرها، أثناء تلقيها الزهور والرقص على موسيقى البوب ​​المصرية في مطار شرم الشيخ الدولي: "أنا سعيدة للغاية بالعودة إلى مدينتي المفضلة".

واستأنفت روسيا يوم الإثنين الرحلات الجوية المباشرة إلى منتجعات البحر الأحمر المصرية في الغردقة وشرم الشيخ، منهية بذلك حظرًا استمر قرابة ست سنوات بعد انفجار طائرة ركاب روسية أودى بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 224 شخصًا في عام 2015.

وعندما قررت روسيا استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مدن المنتجعات المطلة على البحر الأحمر في مصر، سارعت فاديم لحجز تذكرة وغرفة في فندق.

وقالت: "لا أطيق الانتظار للغوص في مياه البحر الدافئة الصافية واللعب مع الدلافين"، مضيفة أنها تخطط أيضًا لزيارة المتاحف التي افتتحت حديثًا في شرم الشيخ والغردقة.

واستقبلت منتجعات شرم الشيخ والغردقة، يوم الإثنين ، 1317 سائحًا روسيًا عبر ثلاث رحلات، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الطيران المدني.

وأضاف البيان أن شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لمصر، تنظم سبع رحلات أسبوعيا من موسكو إلى المدينتين المصريتين، إلى جانب الرحلات اليومية بين القاهرة وموسكو.

وتصدرت روسيا السوق السياحية لمصر في عام 2014، حيث تجاوز عدد السياح الروس إلى مصر 3.1 مليون، ما يقرب من 33 في المائة من إجمالي السياح الوافدين في عام 2014، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

وقال وزير الآثار والسياحة خالد العناني: إن "عودة السياحة الروسية توجت جهودا مكثفة في السنوات الماضية"، متوقعا أن تستقبل المدينتان 12 رحلة أسبوعيا في القريب العاجل.

وأضاف أن افتتاح متحفي الغردقة وشرم الشيخ سيخلقان تنافسية إضافية للمنتجعات السياحية.

وأكد استعداد مصر لاستقبال أي سائح وسط إجراءات احترازية مشددة من فيروس كورونا.

وقالت السائحة الروسية مانيا بولا إنها "قلقة من زيارة مصر وسط انتشار كوفيد -19".

واستدركت: "لكن وكالة الأسفار التي أعمل بها أكدت لي أنه تم تطعيم جميع موظفي السياحة ويمكنني رؤية الإجراءات الاحترازية في المطار والفندق وفي كل مكان منذ هبوط رحلتي".

وأضافت أن الغوص ورحلات السفاري وأخذ القوارب السريعة إلى مواقع الدلافين والقفز بالمظلات والرقص الشرقي من الأنشطة التي تخطط لها.

وقال بشار أبو طالب، رئيس نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر: "إن مشاهدة تدفق السياح الروس مرة أخرى في منتجعات البحر الأحمر هي خطوة إيجابية رائعة نحو إعادة الحياة إلى شرم الشيخ والغردقة".

وأوضح أن شهري سبتمبر وأكتوبر هما أشهر موسم الذروة للسياحة الروسية في مصر.

واتفق محمود عبد المجيد، 44 عاما، صاحب سوق في شرم الشيخ، على أن "السياح الروس سينعشون قطاع السياحة بعد سنوات من الركود" وقال: “أنا سعيد للغاية بالقرار الروسي، رغم أن عدد السائحين لا يزال غير كبير، أعتقد أن تحركات السلطات المصرية ضد انتشار كوفيد -19 ستساهم في تحسين سمعة البلاد على المستوى الدولي”.

صحيفة جلوبال تايمز الصينية عودة الرحلات الروسية لمصر منتجعات البحر الأحمر روسيا اخبار مطار شرم الشيخ

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