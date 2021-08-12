الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

رئيس «المعمورة»: الدولة أنقذت السياحة المصرية من خسائر كورونا الفادحة

حمدي أحمد
حمدي أحمد

قال حمدي أحمد، رئيس شركة المعمورة للتنمية والتعمير السياحي، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن مجهودات الدولة واضحة لتنمية القطاع السياحي.

وأضاف رئيس شركة المعمورة للتنمية والتعمير السياحي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الدولة أطلقت مبادرة لدعم القطاع السياحي خلال أزمة كورونا لتلاشي الآثار السلبية على القطاع.

وأوضح رئيس شركة المعمورة، أن القطاع السياحي يعد أحد محاور التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن السياحة المصرية ستعود لمكانتها على خريطة السياحة العالمية في ظل مجهودات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن تطوير الفنادق التاريخية التابعة للشركة القابضة كان بمثابة توجه هام لدعم القطاع السياحي، مضيفة أن التوجه للتعاون مع القطاع الخاص يأتي في إطار العمل على توفير التمويل اللازم للتطوير.

وأشارت «حطبة»، إلى أنه يتم تطوير فندق شبرد عبر شراكة مع مجموعة الشريف القابضة، وأنه جاري العمل على تطوير فندق الكونتنال بميدان الأوبرا على النسق الحضاري، مؤكدة ارتفاع عدد المشاركات مع القطاع في تطوير الفروع التابعة للشركات التجارية.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتابع بصفة مستمرة نسبة الإشغالات في الفنادق المملوكة للوزارة، مضيفًا أن عودة السياحة الروسية تساهم في تنشيط السياحة المصرية. 

وأكد الوزير أن الدولة قدمت مبادرات لتلاشي الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري خاصة قطاع السياحة، موضحًا أنه يستهدف إحداث تنمية على مستوى قطاع الأعمال العام في إطار العمل عودة الشركات لمكانتها في ظل التطور التكنولوجي الموجود، لافتًا إلى أن خطة  التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي تتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه. 

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