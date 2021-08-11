هيئة الدواء تفتح باب التسجيل في عدد من البرامج التدريبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، فتح باب التسجيل فى البرنامج التدريبى الخاص بتعريف قواعد تصدير المستلزمات الطبية والذى يهدف إلى التعريف بقواعد تصديرها بمختلف أنواعها مع تسليط الضوء على اَليات تصنيعها.

وأوضحت هيئة الدواء أنه من المقرر أن يعقد البرنامج التدريبى يوم الخميس الموافق 26/8/2021 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادى، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي مقدم إلى ممثلي شركات ومصانع المستلزمات الطبية.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي يبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف مساءً، موضحة أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادى للتدريب الأربعاء الموافق 25 /8/20210، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهنى المستمر CPD.

وفى السياق نفسه، أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل فى ورشة عمل الخاصة باستقبال ملفات المتغيرات للمستحضرات المطهرة والمبيدات الحشرية، والتى تهدف إلى شرح متطلبات تقديم ملفات المتغيرات للمستحضرات المطهرة والمبيدات الحشرية طبقاً لأحدث الخطوط الاسترشادية المتبعة مع توضيح أنواع المتغيرات والاشتراطات اللازمة لكل منها.

وأوضحت أن ورشة العمل ستعقد يوم الأربعاء الموافق25/8/2021 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادى ومتاح حضورها من خلال إحدى المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أنه تبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً.

ونوهت بأن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2021، وسيحصل المتدرب علي شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

وكانت هيئة الدواء المصرية عن بدء برنامج 'التثقيف الدوائي" أحد برامج مبادرة الرعاية الصيدلية حيث يبدأ بعقد الإختبار التمهيدي اعتباراً من يوم الخميس 12 أغسطس٢٠٢١ وحتى يوم الجمعة 13 أغسطس ٢٠٢١ وتعقبه المحاضرات.

ويقدم البرنامج من خلال سلسلة من الملتقيات الافتراضية المخصصة للمبادرة أيام الجمعة والسبت حيث تبدأ المحاضرات في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويتم رفع روابط الاختبار والمواد التعليمية على منصة مبادرة الرعاية الصيدلية للصيادلة المشتركين المسجلين في البرنامج.

ويقدم المحاضرات المتخصصين من الإدارة العامة للممارسات الدوائية والصيدلية بهيئة الدواء المصرية وخبراء الصيدلة من المؤسسات الصحية الرائدة بمصر.