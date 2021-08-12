الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لطلاب الثانوية العامة..التفاصيل الكاملة للمعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية

المعهد العالي الدولي
المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية

 يقبل المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية، الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية 2021، عن طريق مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما يقبل المعهد التقديم المباشر للطلاب الحاصلين علي المؤهل عام 2020، و يقبل التحويلات من كليات ومعاهد أخرى.

كما  يمنح المعهد درجة البكالوريوس في التجارة باللغة الانجليزية: 

1- قسم إدارة الأعمال - إنجليزي.

1- قسم المحاسبــــــــة - إنجليزي.

 يمنح المعهد درجة الليسانس في اللغات والترجمة: 

1- قسم اللغة الإنجليزية.

2- قسم اللغة الصينية.

3- قسم اللغة الألمانية

والمؤهلات التي يقبلها المعهد:

 الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية، بفرعه الثلاثة «التجمع الخامس - القاهرة الجديدة – بجوار مجمع المحاكم» 

ويمنح المعهد للطلاب درجة البكالوريوس والليسانس المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، كما يؤهل الخريجين للتسجيل بالدراسات العليا.

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوق ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، حيث قال الوزير،إان إعلان النتيجة في الفترة من ١٥ إلى ١٨ أغسطس القادم.

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية
المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية
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رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

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