الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم القاهرة» تحتفل باليوم العالمي للشباب

محمد عطية
محمد عطية

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية محمد عطية، وكيل أول الوزارة، ومدير المديرية باليوم العالمى للشباب؛ لحث الطلبة والطالبات على ممارسة الرياضة والتفوق في الألعاب المختلفة، والمشاركة في المسابقات، ويدعوهم للحوار البناء ومعرفة متطلباته.

وكان قد بدأ اليوم الأربعاء امتحانات الدور الثاني والتكميلي لطلاب الإعدادية العامة، رياضية، صم ومكفوفين، وتستمر حتي الخميس الموافق 19/8/2021 بـ 7 أيام.

وشددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على ضرورة المحافظة على سلامة الطلاب والالتزام بالاجراءات الاحترازية، وأن يتم تسليم الطلبة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع يوم الامتحان التكميلي على أن يقوم بتسليمها مع أول يوم امتحان المواد الأساسية.

يذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن نظام امتحانات الدور الثاني للمواد التي تضاف المجموع لجميع صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021/2020، مقررا الآتي:

- تعقد امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل خلال شهر أغسطس ٢٠٢١.

- تتولى الإدارات التعليمية إعداد جداول الامتحانات لكل الصفوف الدراسية وتعتمد نتائجها من السيد مدير الإدارة التعليمية.

- مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

- يكون تقييم الطلاب في امتحانات الدور الثاني طبقًا لمحتوى المقرر الدراسي الذي تم أداء الامتحان به سلفًا خلال الفصلين الدراسيين(الأول، الثاني) عن طريق اختبار تحريري وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك بلجان امتحانات مراقبة ومؤمنة، بواقع ١٥ سؤال اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره ساعة، ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ٣ مواد في اليوم الواحد.

- تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي طبقًا للجدول المعد بمعرفة المديرية وتعتمد النتائج من المحافظ، وتكون الامتحانات في المقرر الدراسي للفصل الدراسي الثاني وطبقًا لما تم إتباعه في امتحان الدور الأول.

- بالنسبة لامتحانات الدور الثاني للمواد التي لا تضاف للمجموع ومواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية يطبق ما ورد في الكتاب الدوري رقم ١١ بتاريخ 2021/5/5.

مدارس وزير التربية والتعليم الدور الثاني محافظة القاهرة لمشروعات القومية الامتحانات التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي مديرية التربية والتعليم لجان امتحانات الاجراءات الاحترازية الدكتور طارق شوق جداول الامتحانات طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم محمد عطية وكيل أول الوزارة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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