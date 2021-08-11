الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«جميع أعمالي تؤثر على صحتي النفسية».. تصريحات جميلة عوض تتصدر «ترند جوجل»

جميلة عوض
جميلة عوض

تصدرت الفنانة جميلة عوض محركات البحث جوجل بعد تصريحاتها الأخيرة  التي أدلت بها في لقائها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، ببرنامج "AB talks"، وأصبحت حديث  مواقع "السوشيال ميديا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأعلنت الفنانة جميلة عوض لأول مرة جوانب خفية في حياتها الشخصية وحالتها النفسية بين العمل والحياة الخاصة، وترصد "الدستور" أبرز تصريحات الفنانة جميلة عوض، في السطور التالية.

- أبرز تصريحات جميلة عوض


- أشعر بضغط نفسي رهيب نتيجة ضغوطات العمل.
- جميع أعمالي الفنية تؤثر على صحتي النفسية.
- الشهرة ليست مريحة لأنني تحت الأضواء طوال الوقت.
- لا أعبر عن نفسي بشكل حقيقي في اللقاءات الصحفية.
- امتنع عن الطعام بسبب ردي على وسائل التواصل.
- أصبت باكتئاب بعد وفاة جدي وجدتي لأنهما توفيا خلال شهرين.
- تفككت العائلة بعد وفاة جدي وجدتي.

- تعرضت للتنمر في طفولتي.

- أرى نفسي جميلة. 

-الحيوان المفضل بالنسبة ليّ هو الحصان لما يحمله من أصالة. 

المرحلة الحالية في حياتي لا تمثلني على الإطلاق.

 

 

يجدر الإشارة إلى أن الفنانة جميلة عوض شاركت في رمضان 2021، بمسلسل "حرب أهلية"، مع يسرا عوض وباسل خياط، و كانت تدور أحداثه حول "مريم" يسرا، التي لديها ابنة "تمارا"، وتضطرها الظروف لترك ابنتها وهي صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض مريم للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها يوسف.

 

ولعبت الفنانة الشابة جميلة عوض شخصية تمارا" والتي كانت شخصية شريرة معقدة بشكل كبير، إلا أن الفنانة جميلة عوض تركت علامة مميزة خلال العرض الأول والثاني للمسلسل في موسم يعتبر الأصعب على الدراما في كم المنافسة، وتمكنت من الإعلان عن نفسها وعن وجودها بقوة على الساحة الفنية. 

جميلة عوض الفنانة جميلة عوض تصريحات جديدة الجدل تريند

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

مؤشرات نتائج الثانوية العامة مطابقة للأعوام السابقة.. وتوقعات بخفض الحدود الدنيا للكليات

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

«ارتفاع نسبة الرسوب شائعة».. تفاصيل جديدة في نتيجة الثانوية العامة 2021

«الصحة» توضح الأعراض الجانبية للقاح «جونسون»

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

د. القس صفوت البياضى

نظرة المخلوق إلى خالقه

عبد الرحيم طايع

الرحيل المفاجئ للشاعر حسن رياض

مؤمن المحمدي

الجنرال جمال عبد الناصر

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

5755 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين في جنين ونابلس