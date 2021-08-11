«جميع أعمالي تؤثر على صحتي النفسية».. تصريحات جميلة عوض تتصدر «ترند جوجل»

تصدرت الفنانة جميلة عوض محركات البحث جوجل بعد تصريحاتها الأخيرة التي أدلت بها في لقائها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، ببرنامج "AB talks"، وأصبحت حديث مواقع "السوشيال ميديا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الفنانة جميلة عوض لأول مرة جوانب خفية في حياتها الشخصية وحالتها النفسية بين العمل والحياة الخاصة، وترصد "الدستور" أبرز تصريحات الفنانة جميلة عوض، في السطور التالية.

- أبرز تصريحات جميلة عوض



- أشعر بضغط نفسي رهيب نتيجة ضغوطات العمل.

- جميع أعمالي الفنية تؤثر على صحتي النفسية.

- الشهرة ليست مريحة لأنني تحت الأضواء طوال الوقت.

- لا أعبر عن نفسي بشكل حقيقي في اللقاءات الصحفية.

- امتنع عن الطعام بسبب ردي على وسائل التواصل.

- أصبت باكتئاب بعد وفاة جدي وجدتي لأنهما توفيا خلال شهرين.

- تفككت العائلة بعد وفاة جدي وجدتي.

- تعرضت للتنمر في طفولتي.

- أرى نفسي جميلة.

-الحيوان المفضل بالنسبة ليّ هو الحصان لما يحمله من أصالة.

المرحلة الحالية في حياتي لا تمثلني على الإطلاق.

يجدر الإشارة إلى أن الفنانة جميلة عوض شاركت في رمضان 2021، بمسلسل "حرب أهلية"، مع يسرا عوض وباسل خياط، و كانت تدور أحداثه حول "مريم" يسرا، التي لديها ابنة "تمارا"، وتضطرها الظروف لترك ابنتها وهي صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض مريم للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها يوسف.

ولعبت الفنانة الشابة جميلة عوض شخصية تمارا" والتي كانت شخصية شريرة معقدة بشكل كبير، إلا أن الفنانة جميلة عوض تركت علامة مميزة خلال العرض الأول والثاني للمسلسل في موسم يعتبر الأصعب على الدراما في كم المنافسة، وتمكنت من الإعلان عن نفسها وعن وجودها بقوة على الساحة الفنية.