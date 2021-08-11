الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«نهضة مصر» تشارك فى معرض الإسكندرية للكتاب وتقدم خصومات تصل لـ40%

معرض الإسكندرية للكتاب
معرض الإسكندرية للكتاب

تشارك دار نهضة مصر للنشر، في معرض الإسكندرية للكتاب الذي تعقد فعالياته بدءًا من 16 إلى 30 أغسطس الجاري في مكتبة الإسكندرية، لتقدم باقة متنوعة من الكتب الثقافية لكبار الكتاب والسياسيين والأدباء من رواد الثقافة في مختلف المجالات. 

 وتقدم الدار لزوار المعرض عددا من الإصدارات الجديدة في مقدمتها، كتاب "تفاءل..حواديت بألوان الحياة" للدكتور خالد حبيب، ورواية "الترجمان" لحازم الشاذلي، وكتاب"موسكو - تل أبيب.. وثائق وأسرار" للدكتور سامي عمارة، رواية "حارة عليوة" لمحمد عبدالعاطي، هذا بالإضافة إلى صدور طبعات جديدة متميزة تجمع الأعمال الكاملة لرواد الأدب العربي الكاتب يحيى حقي والدكتور يوسف إدريس، حيث حرصت الدار على إصدارها في مجلدات حفاظًا على ما قدمه الراحلان من إبداعات أدبية.

- إصدارات متنوعة للأطفال

كما تقدم الدار هذا العام باقة من أحدث القصص والإصدارات للأطفال منها: "يوميات ريهام" لسماح أبوبكر، "ثورة الأمهات في بيت الأسد" ليعقوب الشاروني، و"المتاهة" و"رحلة الحروف العربية" للدكتورة عفاف طباله، هذا إلى جانب مجموعة من الكتب المترجمة العالمية الأفضل مبيعًا على مستوى العالم، حيث إن الشركة هي الوكيل الوحيد لمنتجات شركة ديزني العالمية Disney وناشيونال جيوجرافيك، National Geographic وDK، كما تقدم أيضًا كتب سكولاستيك Scholastic. 

- خصومات تصل إلى 40%

ولتشجيع القراءة تقدم الدار خصمًا يصل إلى 40% خلال فترة المعرض، كما تقدم نهضة مصر عروضًا وخصومات خاصة خلال شهر أغسطس، وتمتد لتشمل فترة الصيف، حيث يستطيع القراء الحصول على خصومات تصل إلى 25% على جميع الإصدارات الثقافية للكبار والصغار لدى طلبهم للكتب عبر الاتصال بخدمة العملاء، أو من خلال صفحة نهضة مصر في الفيس بوك أو عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالدار، ومن المقرر أن يتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية في المعرض للحماية من فيروس كورونا المستجد.

دار نهضة مصر للنشر معرض الإسكندرية للكتاب مكتبة الاسكندرية حواديت بألوان الحياة الترجمان حارة عليوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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