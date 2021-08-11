نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات المرحلة الثانية من «حياة كريمة» بصدفا

تفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط عددًا من قرى مركز صدفا لمتابعة تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تتضمن مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة وتركيب الأعمدة الكهربائية وكابلات الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط والقواعد الخرسانية لتلك الأعمدة.

جولة نائب محافظ أسيوط



كما تفقد طلاء الأعمدة الكهربائية الجديدة والقديمة لتدعيم شبكة الإنارة بقرى أولاد إلياس والدوير ومجريس.

جولة نائب محافظ أسيوط



وشدد المهندس عمرو عبدالعال على ضرورة تنفيذ الأعمال وفقا لمواصفات ومعايير الجودة لافتا إلى مبادرة حيا كريمة تستهدف تحسين جودة الخدمات لأهالينا في القرى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

جولة نائب محافظ أسيوط



رافقه خلال الجولة محمد كمال رئيس مركز ومدينة صدفا ومحمود شامخ مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة بالمحافظة وأحمد عبدالمالك منسق حياة كريمة بالمركز ومسئولي المتابعة بالمركز ورؤساء الوحدات القروية وفريق عمل حياة كريمة بالمركز.

جولة نائب محافظ أسيوط



وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتأكد من مدى كفاءة الأعمال وجودة الخامات المستخدمة في المشروعات لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنجاز والجودة وفقا للجدول الزمني المحدد والوصول إلي الهدف المرجو من هذه المبادرة وهو تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجا والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة مشيداً بالتغيير الملموس الذي أحدثته المبادرة في توفير العيش الكريم للمواطنين وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعها وتقديم الخدمات له بكل سهولة ويسر مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز و القرى وتوابعها.

جولة نائب محافظ أسيوط

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