تحقيقات في مقتل شاب دفاعًا عن والده بعين شمس: «خلافات شراكة على برج سكنى»

تواصل النيابة العامة في شرق القاهرة، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل شاب أثناء الدفاع عن والده في مشاجرة في عين شمس.

وكشفت التحقيقات عن أن الشاب لقى مصرعه أثناء الدفاع عن والده فى منطقة عين شمس، بعد تعدى مجموعة من الأشخاص بشركاته عليه، بسبب الخلاف على ملكية شقق سكنية فى أحد الأبراج.

وتبين أن الشاب الضحية علم بقيام المتهمين بالاعتداء على والده، فتوجه على الفور إليه للدفاع عنه ضد شركاته.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهمين جمعتهم شراكة مع والد المجنى عليه، على بناء برج سكني أقيم على قطعة أرض مملوكة لوالد الضحية، وأثناء الانتهاء من تشييد البرج طالب الأب من شركاته تسليمه الشقق السكنية المتفق عليها بينهم، فرفض المتهمين تسليمه الشقق السكنية، فنسيت بينهم خلافات تطورت إلى الاعتداء من قبل شركاته عليه، ما دفع ابنه القتيل إلى الذهاب إليه فور علمه واعتدائهم عليه، وفور وصوله إلى مكان الواقعة، قام المتهمون بالاعتداء عليه هو الآخر.

تبين من خلال التحقيقات أن المتهمين وأقاربهم ومجموعة من أصدقائهم قاموا بالاعتداء على الأب ونجله بالأسلحة البيضاء والعصا الخشبية، مما أدى إلى تهشم جمجمة الشاب الضحية بحسب التقرير الطبي المبدئي.

كما تبين وجود عدة طعنات نافذة متفرقة بأنحاء الجسد، ما أدى إلى تعرض المجنى عليه إحالة نزيف شديد توفى على إثرها.

كما أمرت النيابة العامة بدفن جثة المجنى عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد باستقبالها شاب مصاب بعدة طعنات نافذة متفرقة في جسده في منطقة عين شمس، وتوفي قبل تلقيه العلاج.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين والد المجني عليه وآخرين شركاه، بسبب خلافات على ملكية شقق بعقار سكني قاموا ببنائه بالمشاركة، فقام المتهمين بالتعدى على الشاب ووالده ما أسفر عن إصابته، تم نقله للمستشفى.

تم إلقاء القبض على المتهمين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.