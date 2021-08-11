الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: إجراءات مكافحة كورونا في المدارس قلصت من حالات العدوى

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أصدر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بيانات حول حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدارس في يونيو 2021.
 ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن المكتب قوله إن نتائج اختبارات فيروس كورونا أثبتت إصابة "0.27 % من تلاميذ المدارس الابتدائية و0.42% من تلاميذ المدارس الثانوية و27% من موظفي المدارس الثانوية بالفيروس.

ومستويات الإصابة أقل بين الأطفال في المدارس، عنها بين السكان.

وأضاف المكتب أن الخطوات التي تهدف لاختبار الطلاب وإبعاد هؤلاء المصابين، ساعدت في إبقاء معدلات العدوى منخفضة في المدارس.

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