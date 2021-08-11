بريطانيا: إجراءات مكافحة كورونا في المدارس قلصت من حالات العدوى

أصدر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بيانات حول حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدارس في يونيو 2021.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن المكتب قوله إن نتائج اختبارات فيروس كورونا أثبتت إصابة "0.27 % من تلاميذ المدارس الابتدائية و0.42% من تلاميذ المدارس الثانوية و27% من موظفي المدارس الثانوية بالفيروس.

ومستويات الإصابة أقل بين الأطفال في المدارس، عنها بين السكان.

وأضاف المكتب أن الخطوات التي تهدف لاختبار الطلاب وإبعاد هؤلاء المصابين، ساعدت في إبقاء معدلات العدوى منخفضة في المدارس.