الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تواصل فتح معبر رفح البري من الجانبين للعبور والمساعدات

معبر رفح البري
معبر رفح البري

واصلت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، افتتاح معبر رفح البري من الجانبين، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على استمرار افتتاح المعبر اليوم؛ لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، علاوة على إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأعلنت المصادر عن استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية؛ للتيسير على الفلسطينيين ولسرعة إنهاء إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.. كما أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي؛ لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

كما أنه يتم فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات (ووفقا للحاجة) بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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