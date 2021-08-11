الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحذير أممى من مخيمات اللاجئين فى تيجراى

إقليم تيجراي
إقليم تيجراي

قالت الأمم المتحدة إنها استعادت إمكانية الوصول إلى مخيمين للاجئين الإريتريين في تيجراي التي مزقتها الحرب في إثيوبيا لكنها حذرت من أن الناس الذين يعيشون هناك يواجهون ظروفا صعبة، وفقا لما نقلته صحيفة "نيوفيجن" الأوغندية.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه منذ 13 يوليو، منعت الاشتباكات العنيفة في المنطقة الشمالية موظفيها من الوصول إلى مخيمي ماي عيني وعدي هاروش.

ويعيش حوالي 23000 لاجئ إريتري إجمالًا في المخيمين.

وصرح المتحدث باسم المفوضية، بوريس تشيشيركوف، للصحفيين في جنيف، بأنه تم استئناف تسليم المساعدات في 5 أغسطس، وقال: "ومع ذلك، فإن الوصول مقيد بسبب الوضع الأمني ​​المعقد والمتقلب، ولا يزال اللاجئون يواجهون ظروفًا صعبة".

وتابع: أن "الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية لا تزال غير متوفرة، ومياه الشرب النظيفة آخذة في النفاد".

وتدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ممر آمن للسماح بنقل اللاجئين من المخيمين إلى موقع أليموش الجديد، والذي يتم الانتهاء منه على بعد 135 كيلومترًا (83 ميلًا) بالقرب من بلدة دابات.

كما تناشد للحصول على 164.5 مليون دولار (140.34 مليون يورو) لمساعدة 96 ألف لاجئ إريتري و650 ألف نازح داخلي في تيجراي وما يصل إلى 120 ألف لاجئ إثيوبي في شرق السودان.

وقال تشيشيركوف: "إن فرق المفوضية على استعداد لمساعدة هؤلاء السكان الذين تشكل المساعدات الإنسانية لهم شريان الحياة الوحيد لهم، ولا يزال البعض بعيد المنال مع استمرار الصراع الدائر".

وتواصل المفوضية دعوة جميع أطراف النزاع لحماية المدنيين بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وتطلب الوصول الآمن ودون عوائق للوصول إلى جميع المحتاجين.

وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات إلى تيجراي في نوفمبر الماضي للإطاحة بالحزب الحاكم في المنطقة، جبهة تحرير تيجراي الشعبية - وهي خطوة قال إنها ردا على هجمات الجبهة على معسكرات الجيش الفيدرالي.

وعلى الرغم من إعلان الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2019 النصر في وقت لاحق من ذلك الشهر، إلا أن قادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي ظلوا في حالة فرار، واستمر القتال.

إقليم تيغراي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الحرب في أثيوبيا الامم المتحدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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