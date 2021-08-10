الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 مصابين في تصادم سيارتين بأوتوستراد منشأة ناصر

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 3 أشخاص، اليوم، جراء تصادم سيارتين ملاكي بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الأوتوستراد التابع لدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي وإصابة ٣ من مستقليها وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام ورفع آثار الحادث.

 نصائح لتجنب حوادث الطرق

 

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

عقوبة "القتل الخطأ" نتيجة حوادث الطرق

حدد قانون العقوبات في عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، وتنص عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" بالمادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

فى حال ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

اصابة أشخاص حادث بحادث تصادم منشأة ناصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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