إحالة المتهمين بتصنيع «الاستروكس» داخل مسكنهم بالنهضة للجنايات

أمرت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، بإحالة شخصين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بتصنيع مادة الاستروكس المخدر داخل محل سكنهما بمنطقة النهضة بمحافظة القاهرة .



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان قيام شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام ثانى بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار، ويتخذان من الشقة سكنهما مكانًا لمزاولة نشاطهما المؤثم.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة سكنهما، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الإستروكس، كمية من مخدر الكيتامين، ميزان حساس، عدد من الأدوات المستخدمه فى تغليف وتصنيع المواد المخدرة، مبلغ مالي، هاتف محمول).



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر والاتجار بها، كما أقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

العقوبة :

ونصت المادة رقم 38 على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو سلم، أو نقل، أو زرع، أو أنتج، أو استخرج، أو فصل، أو صنع جوهراً مخدراً، أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، وكان ذلك بغير قصد الاتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً».

وأضافت: «وتكون العقوبة السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين، أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم ١».