قرقاش: استقرار الأوضاع الداخلية في الخليج العربي مصلحة مشتركة

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، أهمية استقرار الأوضاع الداخلية في دول الخليج العربي، مشددًا على أن الإمارات لن تحيد عن الاحترام الكامل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وكتب قرقاش، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»: «استقرار الأوضاع الداخلية في الخليج العربي ودوله مصلحة مشتركة يجب ألا تغيب عن بالنا، والاحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي قواعد أساسية تُعبّر عن توجه الإمارات ولا نحيد عنه، طموحنا لبلدنا كبير وإدراكه مرتبط باستقرار المنطقة وازدهارها».

لقاء مع الرئيس التونسي

وفي وقتٍ سابق، عقد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اجتماعًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت الماضي، بقصر قرطاج الرئاسي، معربًا عن تضامن بلاده مع الشعب التونسي ودعم كل ما يحقق أمنه وازدهاره.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة التونسية في بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سلَّم قرقاش، إلى الرئيس التونسي، رسالة خطية موجهة إلى الرئيس قيس سعيد، من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أنور قرقاش، أن الإمارات تتفهم القرارات التاريخية لرئيس الجمهورية التونسي وتدعمها، كما أنها تدرك أيضًا أهميتها للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها.

وثمن المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس، وشدد على أن الإمارات على ثقة بقدرة رئيس الجمهورية التونسي على عبور هذه المرحلة وحماية الدولة التونسية من كل ما يهددها.

وأعرب، كذلك، عن استعداد الإمارات العربية المتحدة لدعم تونس والوقوف إلى جانبها، وذلك تعزيزًا لما يجمع البلدين من روابط أخوية تاريخية.

من جانبه، نوه الرئيس التونسي بمتانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين، فيما جدد تأكيد حرص تونس على مزيد من الارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمةً للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.