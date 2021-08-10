بالأسماء.. التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة

أصدر المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة، قرارا بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلى الخاص بالهيئة، بعد خروج المستشار محمد عبده حسن البراوى نائب رئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى، في 11 أغسطس الجارى.

وتضمن التشكيل الجديد، المستشار حسين مصطفى فتحى رئيسا للهيئة وعضوية كل من المستشار الدكتور إبراهيم محمد حسنين والمستشار أيمن محمد حسن البقلاوى والمستشار جميل إبراهيم على فرح، والمستشار عبد الفتاح عبد الحميد على والمستشار فايق فخرى حزين والمستشار رأفت فتحى عبد الله، وشمل القرار أن يجرى العمل به اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 اغسطس.

فى سياق متصل، كان قد أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرار حمل رقم 4530 لسنة 2021، خاص بتشكيل إدارة التفتيش الفني القضائي لهيئة قضايا الدولة.

وتضمن قرار وزير العدل أن تشكل إدارة التفتيش الفني برئاسة المستشار السيد نصر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضوية 59 عضوا من أعضاء الهيئة.

ونص القرار على أن يعمل به اعتبارًا من 1 أغسطس الماضى.

كان المستشار عمر مروان وزير العدل، في إطار متابعته لسير العمل بالوزارة وسرعة الأداء والإنجاز والتطوير، أصدر حركة تعديل للمستشارين مساعدي الوزير، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

حيث شملت الحركة قطاعات شئون المحاكم والمطالبات القضائية، وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وشئون الإدارات القانونية، والتخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، والشهر العقاري والتوثيق، وشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

واستمرارًا لما استنه الوزير من تقليد، فقد تم إجراء تسليم واستلام للملفات بين مساعدي الوزير المنتهي عملهم والمساعدين الجدد، ثم اجتمع الوزير معهم وشكر المستشارين على جهودهم، ورحب بمساعدي الوزير الجدد متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

والمساعدون الجدد هم:

1- المستشار/ صبحي السيد عبدالوهاب اللبان ــ مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية.

2- المستشار/ محمود محمد عبد الحميد سليمان ــ مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.

3- المستشار/ محمود محمد حلمي أحمد الشريف ــ مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

4- المستشار/ محمد عبده حسن صالح ــ مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

5- المستشار / خالد حسن أمين النشار ــ مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة.

6- المستشار/ د. أشرف كامل أحمد السيد حجازي ــ مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق .

كما يتابع المستشار عمر مروان، وزير العدل، مع مساعديه جهود الوزارة لمواكبة خطة التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، من خلال مشروع الأرشيف الإلكتروني أو الحفظ الإلكتروني.

وتلقى مروان من مساعديه تقارير عن التطورات التي تمت في مشروع العدالة الناجزة وميكنة المحاكم وما جرى تنفيذه حتى الآن.

وتتابع الوزارة ما تم من تنفيذه بمشروع الحفظ الإلكتروني، والذي بدأ تطبيقه في المحاكم الاقتصادية أولا، لحفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي، لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي، أو الاسم، أو رقم الدعوى.