«3 عقوبات».. «التموين» تحذر من ترك البطاقات التموينية

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين من ترك البطاقة التموينية لدي البقال أو صاحب المخبز لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدالي التموين أو أصحاب المخابز عدم تجميع البطاقات التموينية الذكية والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم حتى لايقعوا في العقوبات التالية ومنها الأطراف الثلاثة صاحب البطاقة التموينية والمخابز والبدال التمويني، حيث تبدأ بعقوبات ومنها.

أولا للمواطن تشمل إنذار بوقف البطاقة التموينية وفي حالة التكرار يتم وقفها نهائيا ويسقط حق صاحب البطاقة أو أحد المواطنين المسجلين على البطاقة ولن تسمح وزارة التموين والتجارة الداخلية بتفعيلها مرة أخرى على السيستم منظومتي التموين أو الخبز.

ثانيا: إذا ثبت لصاحب المخبز بتجميع بطاقات تموينية في المخبز خلال حملة رقابية من التموين وعمل محضر بالمخالفة يتم توجيه إنذار نهائي له بوقف الترخيص لتشغيل المخبز، وحال التكرار يتم سحب الترخيص نهائيا وتحويل حصة المخبز التي يقوم باستلامها إلى مخابز مجاورة.

ثالثا: حال تجميع البطاقات التموينية لدي البدال التمويني يتم عمل محضر بالمخالفة وإنذار لصاحب المحل بوقف الترخيص نهائي.