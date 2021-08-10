الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء المرحلة الأولى لـ80 عارض في «ديارنا» بمارينا

معرض ديارنا بمارينا
معرض ديارنا بمارينا

يواصل قطار معرض ديارنا بمارينا، عرض منتجاته على المواطنين والمصطفين بالساحل الشمالي، حيث يشارك في المعرض 250 عارضًا يساندهم حوالي أكثر من ألفي منتج.

و أكدت الوزارة،  أن اليوم سينتهى معروضات المرحلة الأولى للعارضين، وستبدأ المرحلة الثانية غدا الأربعاء،  حيث تم تقسيم العارضين على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام وتضم الواحدة 80 عارضًا.

من جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تحرص على توفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، حيث إن هذا المعرض يعد المعرض رقم 14 لوزارة التضامن والذي يهدف لترويج المنتجات الخاصة بكل محافظة، مضيفة أن كل حرفة خلفها العديد من الاسر التي تعمل في هذه المنتجات، كاشفة عن اعتزام الوزارة إقامة معرض ديارنا بعدد من الدول العربية في مقدمتها السعودية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهدف الاساسي لـ"ديارنا" التسويق والترويج للمنتجات المصرية الحرفية والتراثية الصديقة للبيئة وكذلك دعم الصناعات المكملة  لهذه الحرف والصناعات، مشيرة إلي أن معرض "ديارنا" مارينا يضم  12 محافظة تعرض منتجاتها، كما تحرص الوزيرة من خلال المعرض علي الاستماع  للعارضين والتعرف على التحديات التي تواجههم بهدف تسهيل الإجراءات للترويج وتسويق منتجاتهم.

وأشار مستشار الوزيرة إلى أن أهمية تواجد معرض ديارنا هذا العام في مارينا تأتي نظرا لأنه يعد من أكبر المصايف الموجودة في الجمهورية، وفيه عدد زائرين كبير جدا وأيضا بسبب المساحة الكبيرة لمدينة مارينا، بجانب أن المعرض يقام على مساحة كبيرة جدا مما يعمل على تحقيق أكبر نسبة تسويق في معارض ديارنا بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي على مدار العام.

وأوضح البكساوي أن المعرض يحمل عددا من الرسائل التسويقية، أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في المنتجات الحرفية والتراثية والترويج لأماكن صناعتها بمختلف محافظات مصر، والتأكيد على دور الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة.

وزيرة التضامن الساحل الشمالى وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي نيفين القباج دعم الصناعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

باريس سان جيرمان يكشف عن موعد تقديم ميسى

شديد الحرارة.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء

على طريقة الأفلام.. عصابة تسرق منزل بـ«ثقب في الجدار» ومباحث «زفتى» تبحث عن الجناة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

«ابنى مات».. سيدة ترفع دعوى ضد طليقها لإجباره على رؤية ابنه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

مصرُ عادت شمسُك الذهبُ

لواء.حمدى البطران

أحداث تمرد الأمن المركزي.. تاريخ لن ننساه (12)

جلال حمام

الغنوشى.. اللاعب على كل الحبال

ثروت الخرباوي

وثالثهما الحوينى

مؤمن المحمدي

3 ديسمبر 1921

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وَاضْرِبُوهُنَّ".. بين المعنى والمقصد

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

صور

البطلة الأولمبية جيانا فاروق في مصر

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

قائد الاتفاق النووي مع إيران: ماذا يفعل مدير الـCIA في إسرائيل؟

فلسطين: وقفة احتجاجية أمام الصليب الأحمر دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام

رئيس الوزراء الفلسطيني: خصم إسرائيل من عائدات الضرائب غير قانوني