انتهاء المرحلة الأولى لـ80 عارض في «ديارنا» بمارينا

يواصل قطار معرض ديارنا بمارينا، عرض منتجاته على المواطنين والمصطفين بالساحل الشمالي، حيث يشارك في المعرض 250 عارضًا يساندهم حوالي أكثر من ألفي منتج.

و أكدت الوزارة، أن اليوم سينتهى معروضات المرحلة الأولى للعارضين، وستبدأ المرحلة الثانية غدا الأربعاء، حيث تم تقسيم العارضين على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام وتضم الواحدة 80 عارضًا.

من جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تحرص على توفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، حيث إن هذا المعرض يعد المعرض رقم 14 لوزارة التضامن والذي يهدف لترويج المنتجات الخاصة بكل محافظة، مضيفة أن كل حرفة خلفها العديد من الاسر التي تعمل في هذه المنتجات، كاشفة عن اعتزام الوزارة إقامة معرض ديارنا بعدد من الدول العربية في مقدمتها السعودية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهدف الاساسي لـ"ديارنا" التسويق والترويج للمنتجات المصرية الحرفية والتراثية الصديقة للبيئة وكذلك دعم الصناعات المكملة لهذه الحرف والصناعات، مشيرة إلي أن معرض "ديارنا" مارينا يضم 12 محافظة تعرض منتجاتها، كما تحرص الوزيرة من خلال المعرض علي الاستماع للعارضين والتعرف على التحديات التي تواجههم بهدف تسهيل الإجراءات للترويج وتسويق منتجاتهم.

وأشار مستشار الوزيرة إلى أن أهمية تواجد معرض ديارنا هذا العام في مارينا تأتي نظرا لأنه يعد من أكبر المصايف الموجودة في الجمهورية، وفيه عدد زائرين كبير جدا وأيضا بسبب المساحة الكبيرة لمدينة مارينا، بجانب أن المعرض يقام على مساحة كبيرة جدا مما يعمل على تحقيق أكبر نسبة تسويق في معارض ديارنا بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي على مدار العام.

وأوضح البكساوي أن المعرض يحمل عددا من الرسائل التسويقية، أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في المنتجات الحرفية والتراثية والترويج لأماكن صناعتها بمختلف محافظات مصر، والتأكيد على دور الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة.