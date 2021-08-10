رئيس غرفة أطباء ألمانيا يطالب باستراتيجية جديدة لكورونا

طالب رئيس غرفة الأطباء في ألمانيا، كلاوس راينهارت، باستراتيجية جديدة لكورونا في ظل ارتفاع معدلات التطعيم.

وبالنظر إلى المشاورات التي تجريها الحكومة الاتحادية مع حكومات الولايات اليوم الثلاثاء حول السياسة المزمع انتهاجها في الخريف للتعامل مع الجائحة، قال راينهارت: "من الضروري وضع استراتيجية بعيدة المدى حول كيفية تعاملنا مع الفيروس على المدى الطويل".

وأضاف راينهارت:" لا يمكننا إغلاق حياتنا الاجتماعية والاقتصادية بشكل متكرر"، كما رأى أن هناك حاجة إلى تدابير مضادة لكورونا محددة الهدف وتقوم على أساس علمي بدلا من "تطبيق سياسة إغلاق بسيطة قسرا تقوم فقط على تقليل المخالطات".

وأعرب راينهارت عن تأييده نظام موحد على مستوى ألمانيا لتقييم وضع كورونا يستخدم مؤشرات مختلفة، وقال إن العوامل الحاسمة لتقييم وضع المخاطر تتمثل في عدد الإصابات الجديدة والحالات الخطيرة في المستشفيات والعدد الفعلي للمصابين بمرض كوفيد19- ومعدل الاختبارات الإيجابية ومعدل التطعيم والهيكل العمري للمصابين، ولفت إلى أن أغلب البيانات متوافرة وعلى المرء فقط أن يستخدمها.

ورأى راينهارت: أن قصر القيود الدائمة على الأشخاص غير الملقحين يجب أن يبقى " الخيار الأخير" في حال أصبح من غير الممكن تفادي إثقال كاهل المستشفيات، وأعرب عن اعتقاده بأن العامل الأكثر حسما في هذا الشأن هو أن تعيد الحكومة الاتحادية والولايات ضبط حملة التطعيم.