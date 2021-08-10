الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«رحلة القاهرة المحروسة» على مائدة مكتبة القاهرة الكبرى.. غدًا

رحلة القاهرة المحروسة
رحلة القاهرة المحروسة

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ندوة في السادسة من مساء غد الأربعاء، بمقر المكتبة بالزمالك، لمناقشة كتاب "رحلة القاهرة المحروسة.. من عصر الولاية إلى عصر الاستقلال الوطني"، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

يناقش الكتاب كل من المعماري الدكتور طارق والي، مؤسس مركز طارق والي العمارة والتراث، والدكتور سامح العلايلي، العميد الأسبق لكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، والدكتور سيد التوني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة - جامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ المعاصر، والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، ويدير المناقشة ياسر عثمان المدير العام لمكتبة القاهرة الكبرى.

وقد صدر الكتاب مؤخرا عن الدار المصرية اللبنانية، يستعرض خلالها رحلة القاهرة الممتدة والمتتابعة، وبعض المحطات أو الوقفات أو الأحداث الفاصلة في دور المدينة ووجودها وحالتها سواء كانت تلك الأحداث محلية أو إقليمية أو عالمية، محددا أربع محطات أو حلقات في سيناريو تتابع رحلة المدينة، أحداث لها دورها في تشكيل مورفولوجية القاهرة، وهي أحداث محورية في تاريخ مصر والمنطقة والإقليم عامة، وبالتالي المدينة والمجتمع.

ويستعرض الكتاب رحلة القاهرة المحروسة من عصر الولاية وصولًا إلى عصر الاستقلال الوطني وذلك في ستة أبواب في سياق زمني متتابع.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات التي تعقدها المكتبة خلال أنشطة وفعاليات أغسطس الجاري.

مكتبة القاهرة الكبرى قطاع شؤون الإنتاج الثقافي كتاب رحلة القاهرة المحروسة الدكتور طارق والي الدكتور سيد التوني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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