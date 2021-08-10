الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الفيوم: تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدورة التدريبية «TOT»

تكريم أعضاء هيئة
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم

قام الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين على الدورة التدريبية (TOT) في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك اليوم الثلاثاء.

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تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم

وأكد محمد سعيد أبو الغار أن تنظيم هذه الدورة جاء في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة الفيوم لمواجهة المشكلات المجتمعية وخاصة مشكلة الأمية، كما أثنى على التعاون الجاد والمثمر بين مركز الخدمة العامة التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وعلى رأسه الدكتور أحمد سليم، مدير المركز وبين مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، في تنظيم تلك الدورة، مشيرا أنه تم تأهيل عدد (٣٠) من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كليات الخدمة الاجتماعية والآداب والآثار والزراعة؛ بهدف المساهمة في توفير مدربين معتمدين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

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تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم

رئيس جامعة الفيوم يتفقد اختبارات القدرات بكليتي التمريض والتربية الرياضية

تفقد الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اختبارات القدرات بكليتيي التمريض، والتربية الرياضية، بحضور الأستاذ الدكتور طلال عبد الرحيم عميد كلية التمريض، والأستاذ الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، والسادة وكلاء الكليات ومشرفي الاختبارات.

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تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم

وصرح محمد سعيد أبو الغار بأن اختبارات القدرات بكليتي التمريض، والتربية الرياضية، شهدت إقبالًا كثيفًا، حيث سجل أكثر من ٨٠٠ طالب وطالبة على موقع الاختبارات الخاصة بكلية التمريض والمعهد الفنى للتمريض، ويعقد اختبار شفوي يشمل المقابلة الشخصية، واختبار قدرات في اللغة الإنجليزية، واختبارًا للمظهر والسمات العامة، وثلاث اختبارات تحريرية إلكترونية موحدة، ومتزامنة على مستوى كليات التمريض بالجامعات الحكومية تعلن نتائجها اليوم على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمى.

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تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم

وأضاف أن الاختبارات بكلية التربية الرياضية قد انتظمت لليوم الثالث على التوالي، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا فى موقع الاختبارات حوالي ١٢٠٠ طالب وطالبة حتى الآن.

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تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم

فيما أشار الدكتور طلال عبد الرحيم أن الاختبار الشفوي يعقد من خلال خمس لجان منفصلة لمراعاة التباعد الاجتماعى، ويشمل أيضًا قياسًا للمهارات الذهنية للطالب، والمظهر العام، ومهارات التواصل.

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تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم

وقال حمدى نور الدين أن الإختبارات اليوم مخصصة للطلبة الذكور حيث يؤدى الطلاب الاختبار الذى يشمل كشف طبى وقياس الطول والوزن واختبار اللياقة والقوام الرياضى مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم

تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
تكريم أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم
جامعة الفيوم تكريم أعضاء هيئة التدريس الدورة التدريبية مجال محو الأمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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