«الصحة» تحذر من 3 تشغيلات لعقار لعلاج التهاب القولون

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورًا دوريًا رقم 20 لسنة 2021 بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر «Bellacid tablet» إنتاج شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" تشغيلات أرقام 03200091 و03200421 و03210211، بناء على قرار اللجنة العليا للتفتيش بجلسة 3 أغسطس 2021، ويستخدم العقار لعلاج أمراض الجهاز الهضمى والتهاب القولون.

وطالبت الهيئة في منشورها بتجميد الأرصدة الموجودة من هذه التشغيلات، وإعادة ما تم بيعه للصيدليات إلى مخازن الشركة، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

ووجهت الهيئة بتسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشى الصيدلة، مع موافات الإدارة بالكميات التي تم تحريزها، على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.

وكانت قد أصدرت هيئة الدواء المصرية، أيضاً منشورًا دوريًا رقم 19 لسنة 2021 بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر «lolawest sachets » تصنيع مصنع ويسترن تشغيله رقم 19159 لكون غير مطابق للمواصفات، والمستخدم في علاج تليفات الكيد واعتلال الكبد.

وطالبت الهئية في منشورها بتجميد الأرصدة الموجودة من هذه التشغيلات، وإعادة ما تم بيعه للصيدليات إلى مخازن الشركة، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

ووجهت هيئة الدواء المصرية، بتسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشى الصيدلة، مع موافات الإدارة بالكميات التي تم تحريزها، على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أوصت بأهمية استشارة مقدمي الرعاية الصحية قبل تناول الأم، الأدوية أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، مع تجنب تناول المستحضرات غير الضرورية مثل "الأعشاب، والفيتامينات عالية الجرعة، والمكملات الغذائية غير المعتادة".