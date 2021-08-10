مطار شرم الشيخ يُستقبل أولى الرحلات الروسية لـ«مصر للطيران»

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أولى رحلات شركة مصرللطيران بطراز الايرباص 330/300 القادمة من مطار دوموديدوفو بموسكو وعلى متنها ٢٩٧ سائحا.

مطار شرم الشيخ

كان فى استقبال الطائرة اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ ولفيف من قيادات المطار وهيئة تنشيط السياحة، ولكونه أول خط مباشر بمصرللطيران من موسكو إلى شرم الشيخ، تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه في استقبال الرحلات والطائرات الجديدة في جميع مطارات العالم.

مطار شرم الشيخ

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب وتقديم الورود والشوكولاتة وبعض الهدايا التذكارية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار ومراجعة تقديم شهادات الـPcr وشهادات تطعيم لقاحات كورونا مع الركاب.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران خطا منتظما بواقع 3 رحلات أسبوعيا بين موسكو وشرم الشيخ أيام الثلاثاء والخميس والسبت بطراز الآيرباص A330-300 والذي يسع لعدد 301 مقعد والطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بدرجتي رجال الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة إلى نظام ترفيهي حديث على متن الطائرة.

مطار شرم الشيخ

يشار إلى أن مصر للطيران والمطارات المصرية تلتزم بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دونتحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

مطار شرم الشيخ

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين المتعارف عليها دوليا.