الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حكم عرفي بـ300 ألف جنيه غرامة على شاب ابتز فتاة بالمنوفية

اموال
اموال

عاقب مجلس عرفي من عمد ومشايخ محافظة المنوفية، صيدلي شاب بمركز الشهداء، بغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، بعد محاولته ابتزاز طالبة جامعية، وذلك أثناء معرفتها به عندما طلبت منه والدتها عطاؤها درس خاص فقام بتركيب صور مخلة على صورتها الشخصية، وإرسال تلك الصور لها من رقم غريب لابتزازها وطلب أموال منها لمعرفته المسبقة بهم وقيامه بإعطائها دروس خاصة في مادة الكيمياء.

وبداية القصة عندما توجهت طالبة جامعية لوالدتها، تخبرها أن هناك شخص ما أرسل إليها صورا مخلة تحمل صورها الشخصية، مبتزا إياها لطلب الأموال، وعلى الفور فكرت الأم في معرفة الشخص المتواجد وراء تلك الواقعة، وجارته في الحديث حتى وقع شكها على هذا الشخص، وبالفعل تواصلت الأم مع أحد شباب القرية التي يتواجد فيها الصيدلي الشاب، والمعروف بالسيرة الطيبة وتصدره للعمل العام وطلبت منه مساعدتها.

وبالفعل تحدثت إلى الشاب "سامح"، والذي بدوره تحدث إلى الصيدلي الشاب، لمعرفة إن كان وراء تلك الصور أو لا وأنكر تماما معرفته بتلك الصور، فما كان من الشاب أن يتفق مع الأطراف لعقد جلسة عرفية، تضم عمد ومشايخ من كافة القرى للحكم في هذه الواقعة.

وانعقد المجلس العرفي وقدم الصيدلي جهاز اللاب توب والموبايل خاصته للجلسة العرفية، ولم يتم العثور على أي صور تخص الموضوع، ولكن بعد الاستعانة بمتخصصين في مجال التكنولوجيا والكمبيوتر تم العثور على تلك الصور على اللاب توب الخاص به، وسط تواجد الطرفين، وتأكيد أحد الشهود أنها ليست المرة الأولى لشاب.

وحكمت الجلسة العرفية على الصيدلي الشاب، بدفع غرامة مالية مبلغ 300 ألف جنيه لأسرة الطالبة جراء محاولته ابتزازها ووضع صور مخلة على صورتها الشخصية، ووجه المجلس العرفي نداء الى الشباب بالاستخدام السليم لتكنولوجيا وعدم السير في الطريق الخاطئ.

التكنولوجيا المنوفية محافظة كمبيوتر تكنولوجيا محافظة المنوفية الشخصية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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