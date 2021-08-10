مسؤول ألماني يسعى للضغط على غير المطعمين ضد كورونا «ماليا»

يسعى ماركوس زودر رئيس حزب شريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، إلى زيادة الضغط على من لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد من خلال الحافز السلبي المالي.

وقال ماركوس زودر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا ورئيس حكومة الولاية، اليوم الثلاثاء، لإذاعة بافاريا: "من لا يتلقى اللقاح، يتحمل المسؤولية".

وأضاف في ظل اختبارات الكشف عن الفيروس التي توفرها الحكومة مجانا حتى الآن، يعني ذلك أيضا أن دافعي الضرائب لن يمكنهم تحمل جميع تكاليف ذلك، ويتعين على المرء أن يدفعها بنفسه".

ويعتزم زودر ورؤساء حكومات الولايات الألمانية الأخرى التشاور اليوم الثلاثاء، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن الإجراء القادم في ظل أزمة الوباء.

ومن القضايا الرئيسية على جدول المشاورات اختبارات الكشف عن كورونا، وهل ستكون مجانية أم لا في المستقبل.

ودعا زودر إلى استبعاد من تلقوا اللقاح من قيود كورونا، وقال: "من تلقى اللقاح لا يشكل خطرا، لذلك يجب إعادة حقوقه الأساسية له بموجب الدستور".

وحذر السياسي الألماني البارز من مواجهة "وباء لغير المطعمين"، وقال: "من لا يحصل على لقاح يعرض نفسه والآخرين للخطر"، وأكد أن أهم هدف هو الحيلولة دون حدوث إغلاق آخر.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



