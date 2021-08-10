بريطانيا: مطلب بخفض رواتب العاملين من المنزل

أثار اقتراح أحد الوزراء البريطانيين خفض رواتب الموظفين الذين لا يزالون يعملون من المنزل منذ تفشي جائحة كورونا جدلا واسعا في البلاد.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن "أحد كبار الوزراء اقترح أن أولئك الذين يرفضون العودة إلى المكاتب يجب أن يحصلوا على رواتب أقل من أولئك الذين عادوا إليها، أو أن يتم تجاوز ترقيتهم".

ورأى أحد الوزراء في تصريح للصحيفة إنه "من الظلم أن يحصل الموظفين الذين اختاروا العمل من المنزل، على نفس رواتب العمال من المكاتب".

وأشار وزير آخر إلى إمكانية تأثر ترقية هؤلاء، قائلا: "سيجد الناس أن أولئك الذين ينخرطون في الحياة هم أولئك الذين يحضرون إلى العمل".

من جانبه، قال وزير التجارة كواسي كوارتينج إن "ترك العمل من المنزل والعودة للمكاتب لن يكون إجباريا".

وكانت الحكومة البريطانية قد أوصت بإعادة جميع الموظفين للعمل بالمكاتب بالتدريج خلال فصل الصيف، لكن لم تستجب أعدادا كبيرة لتوصيات الحكومة.

من جهته، وصف رئيس نقابة الخدمة المدنية تعليقات الوزراء بـ"المهينة"، مشيرا إلى أن "الوزراء يجب أن يركزوا على ما إذا كان يتم تقديم الخدمات العامة، بدلا من مكان جلوس الموظفين المدنيين".

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة البريطانية، عن أنها ستفرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية والتجارية والجوية ضد بيلاروسيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب- حسبما أورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- "إن هذه العقوبات تثبت أن بريطانيا لن تقبل أفعال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو منذ إجراء الانتخابات الرئاسية، التي تعتبرها بريطانيا مزورة".

وأضاف: أنه "لن يُسمح ببيع المنتجات البيلاروسية في بريطانيا، وبموجب العقوبات الجديدة لن تتمكن الطائرات البيلاروسية من التحليق فوق الأراضي البريطانية أو الهبوط فيها".

وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات ضد رجل الأعمال الروسي ميخائيل جوتسيريف نظرًا لعلاقته بالرئيس البيلاروسي.