الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس تبون يحذر من محاولات المساس بالجيش الجزائرى

الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشدة من محاولات المساس بالجيش، مشيرا إلى أن تلك المحاولات تستهدف رفع الحماية عن الجزائريين، لكون الجيش هو حامي اللحمة الوطنية والعمود الفقري للدولة الجزائرية والضامن الدستوري لوحدة وسيادة البلاد، موضحا أن استهداف الجيش أمر مقصود، لكونه قويا يحمي الحدود الشاسعة للجزائر.


وجدد تبون، التأكيد على أن الجزائر تعتبر في نظر دول العالم قوة إقليمية، محذرا من محاولات تصغير دورها الريادي من خلال إملاءات صادرة من وراء الستار، تحاول زعزعة استقرار البلاد باستغلال أبنائها.


وقال الرئيس الجزائري - في لقاء دوري مع ممثلي وسائل الاعلام، بثته وكالة الأنباء الجزائرية - "على الجزائريين أن يتيقنوا بأن بلادهم قوة إقليمية لأن كل العالم يعترف بذلك"، محذرا من الشائعات التي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مختلف القطاعات وتستغل الظرف الصحي الحالي لزرع الهلع في نفوس المواطنين عبر نشر الأخبار الكاذبة والفيديوهات الملفقة.


وأوضح أن الشائعات أصبحت سلاحا بين أيادي من يريدون زعزعة استقرار الجزائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أصبحت تمس الأمن القومي وهو ما دعانا إلى استحداث قطب جزائي يتكفل بمعالجة الجرائم السيبرانية.
 

وكشف تبون، أن الجزائر لديها وسائل تقنية متطورة سيتم وضعها تحت تصرف هذا القطب الجزائي الذي سيتكفل بمعالجة الجرائم السيبرانية عبر كامل التراب الوطني الجزائري، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تسامح مع محاولات المساس بالوحدة والوطنية وباستقرار البلاد.
 

وجدد تبون، التأكيد على أن الدستور الجزائري كرس الحريات الفردية والجماعية، لافتا إلى أن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي بغرض السب والتجريح هو خرق للقانون الذي يعاقب على هذه الأفعال، معتبرا أن من يرتكب هذه الجرائم ليس سجين رأي وأن الجزائر ليس فيها سجناء رأي.
 

ودعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الشباب الجزائري إلى عدم الانسياق وراء محاولات استغلالهم سياسيا، مؤكدا أن الدولة تتكفل بانشغالات كافة المواطنين، لاسيما الشباب، مشيرا الى أن ثمة احتجاجات ظاهرها اجتماعي، لكن وراءها أشخاص تحاول استغلالها، معلنا في الوقت ذاته رفع قيمة منحة البطالة من أجل صون كرامة الشاب الجزائري، موضحا أن لديه التزام وبرامج لامتصاص البطالة.

حماية أمن قانون مواقع التواصل خلال الجزائر سجين ممثل الرى استحداث

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

إبراهيم فايق: آن الأوان لفتح تحقيق ضد اللجنة الأولمبية

الصحة: 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

محافظ أسيوط يخفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للمرة الثانية

بعد عرض حالتها في «آخر النهار».. الرئيس السيسي يوجّه بعلاج الطفلة «مريم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

المراكز الأمريكية تحث على تجنب السفر لإسرائيل وفرنسا وتايلاند لمخاوف كورونا

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ولبنان للمشاركة مع «اليونيفيل»

إسرائيل تدرس توسيع نطاق إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»