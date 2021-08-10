دريد لحام يعود إلى السينما بفيلم روائى طويل

يتابع المخرج باسل الخطيب عمليات تصوير الفيلم الروائي الطويل "الحكيم" من إنتاج المؤسسة العامة للسينما التابعة لوزارة الثقافة السورية، وهو من بطولة الفنان دريد لحام وصباح جزائري، ومن تأليف الإعلامية والكاتبة ديانا جبور في أول تجربة سينمائية لها في شكل الفيلم الروائي الطويل.

ويتناول الفيلم قصة حياة جابر الذي يجسده الفنان السوري دريد لحام، ويعمل كطبيب مسن يعيش في قرية سورية، يعيش مع أهلها المحبة وبساطة الريف وعفويته، ولكنه زمن الحرب وما تتركه من آثار اجتماعة ونفسية أشد قسوة مما تتركه الآلة العسكرية على البشر والحجر.

جابر "الحكيم" طبيب أطفال، ولكنه يعني لمجتمع قريته ما هو أكثر من ذلك، هو الأب والأخ والصديق والجد والعون لكل الناس، في مفصل زمني تختبر الحياة عزائم هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون حياة هانئة بسلام و محبة، البعض منهم ينجو بينما آخرون.

جدير بالذكر أن الفيلم هو التعاون السينمائي الثاني بين الفنان دريد لحام والمخرج باسل الخطيب، وذلك بعد أن اجتمعا بفيلم "دمشق ـ حلب" الذي حقق في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ34 في مسابقة نور الشريف، للأفلام العربية عام 2018، جائزتي أفضل فيلم سينمائي متكامل، وجائزة التمثيل الكبرى التي كانت لدريد لحام.

وكان فيلم "دمشق ـ حلب" الوحيد سوريا الذي عرض تجاريًا منذ مدة طويلة في كل من بيروت، بغداد، عمان، دبي، وهولندا، والسويد، و بعض الدول الأوروبية.

فيلم "الحكيم" هو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما 2021، وإشراف عام مراد شاهين، والسسيناريو ديانا جبور، وإخراج باسل الخطيب، ومدير الإنتاج وائل جبارة، ومخرج منفذ رواد شاهين، ومدير التصوير ناصر ركا، ومدير إنتاج منفذ حسن غانم، ومدير مواقع يعقوب رحال، ومساعد مخرج كل من يارا إسماعيل وديمة سيف الدين وعلي محمد، ومن تمثيل دريد لحام، وصباح الجزائري، محمد قنوع، ليا مباردي، ربي الحلبي، روبين عيسى، عاصم حواط ، رامي أحمر، وليد حصوة، تسنيم باشا، إبراهيم عيسى، وفاء عبدالله، عبدالسلام غبور، وليم فارس، وليم العبدون، ألين عيسى مغيث صقر، راما الزين، أحمد رافع، غادة بشور، كرستين عشي.