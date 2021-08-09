الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تدريبات عسكرية مشتركة «روسية- أوزبكية» للكشف عن المسلحين المتسللين عبر الحدود

تدريبات عسكرية مشتركة
تدريبات عسكرية مشتركة روسية- أوزبكية

تجري روسيا وأوزبكستان تدريبات عسكرية مشتركة اليوم الإثنين بهدف الكشف عن المسلحين المتسللين عبر الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك أنه أثناء تنفيذ التدريبات، تم اكتشاف المسلحين الذين حاولوا التسلل باستخدام طائرات مسيرة، وتم حصارهم والقضاء عليهم.

واستخدمت وحدات أوزبكستان بنشاط المعدات العسكرية الروسية الصنع خلال هذه العملية، على سبيل المثال، المركبات المدرع K-53949 (4x4)، التي دخلت الخدمة في عام 2019، كما تم توفير الدعم الناري بواسطة مروحيات مي-35 إم باستخدام صواريخ الطائرات غير الموجهة.

وشارك 1500 فرد وحوالي 200 وحدة من مختلف المعدات وأربع طائرات من طراز تو-22إم3 من القوات الجوية الروسية في عملية مكافحة الإرهاب.
 

موسكو روسيا أوزبكسان روسية - أوزبكية تدريبات عسكرية

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التفكير الخرافي

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