«قصور الثقافة» تنظم برنامج القرى المحرومة ثقافيًا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، فعاليات برنامج القرى المحرومة ثقافيا بالقطاع الريفي "قرية عامر" بجمعية تنمية المجتمع، والذي تضمن معرض كتاب القرية لمدة 3 أيام خلال الفترة من 8 أغسطس حتى 10 من الشهر ذاته، إلى جانب ورش فنية ورسم حر لأطفال القرية والجمعية.

معرض كتاب القرية

ونظم إقليم وسط الصعيد الثقافي بمحافظة الوادي الجديد عدة معارض للكتاب بأسعار مخفضة لتكون في متناول الجميع من سكان قرى الوادي الجديد ومع بدء تنفيذ الأنشطة الثقافية للعام المالي الحالي وبالتقيد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قام مدير عام ثقافة الوادي الجديد بتنفيذ خطة إقليم وسط الصعيد الثقافى في إقامة معرض كتاب بصفة دورية متتالية بقرى مراكز محافظة الوادي الجديد وفي هذا الإطار جاري تنفيذ معرض كتاب القرية بمركز مدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد.

معرض كتاب القرية

معرض كتاب القرية

وصرح الكاتب محمد نبيل محمد، وكيل وزارة الثقافة، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، بأنه سعيًا لتحقيق العدالة الثقافية والوصول إلى الجمهور المستهدف تم التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع معرض كتاب القرية خاصة بعد نجاح الدور الأول خلال الفترة من يناير 2020 وحتى يونيو 2021 وقد كان المردود العام داخل محافظات الصعيد إيجابيا على كل المستويات بدءًا من القيادات التنفيذية ونواب الشعب والقيادات المحلية ورموز الكتاب والشعراء من محافظات أسيوط والوادي الجديد وسوهاج والمنيا وهي محافظات إقليم وسط الصعيد الثقافي، كما كان الإقبال غير المسبوق من أهالي قرى الصعيد ما شجع على التخطيط لتنفيذ الدورة الثانية من مشروع معرض كتاب القرية ومع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على استمرارية ونجاح مشروع معرض كتاب القرية.

معرض كتاب القرية