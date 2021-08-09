7 ملايين و745 ألف إصابة و177 ألف وفاة إجمالي كورونا في إفريقيا

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد إصابات كورونا المسجلة لدى الدول الأعضاء منذ بدء الجائحة وصل إلى 7 ملايين و745 ألف إصابة مؤكدة، و177 ألف وفاة بينما تعافى 6 ملايين و145 ألف شخص.

وأوصت "المراكز الإفريقية"، اليوم الإثنين، الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، والمتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، بجانب ترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يشار إلى أن نسبة تحصين سكان القارة بلقاح كورونا بلغت حتى الآن 1.58 في المائة، فيما أظهرت أحدث إحصائية للاتحاد الإفريقي أن نسبة من تلقى جرعة واحدة بلغت 1.71 في المائة من سكان القارة، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعتين 1.56 في المائة فقط، كما أوضحت الإحصائية: أن المغرب شهد تحصين 28 في المائة من السكان، بينما بلغت نسبة التحصين في جنوب إفريقيا 0.57 في المائة، ونيجيريا 0.68 في المائة، وتونس 8.71 في المائة.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة بلدان القارة على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.