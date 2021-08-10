الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الأميرة شارلوت فى صورة جديدة التقطتها دوقة كامبريدج

الأميرة شارلوت
الأميرة شارلوت

ظهرت الأميرة شارلوت البالغة من العمر 6 سنوات، وهي تحمل فراشة الأدميرال الأحمر في صور جديدة التقطتها دوقة كامبريدج لتشجيع الناس على المشاركة في Big Butterfly Count، وهو مسح على مستوى المملكة المتحدة يهدف إلى مساعدة دعاة الحفاظ على البيئة في تقييم صحة البيئة من خلال حساب كمية ونوع الفراشات، وبعض الأنواع التي تطير في النهار وبإمكاننا رؤيتها.

ووفقًا لموقع «ديلي ميل» شارك الأمير وليام وزوجته الدوقة كيت ميدلتون هذه الصورة الجديدة المذهلة للأميرة شارلوت اليوم لتشجيع الناس على المشاركة في Big Butterfly Count، وانتقل دوق ودوقة كامبريدج إلى موقع «الانستجرام»  لنشر الصورة، التي تظهر ابنتهما البالغة من العمر ست سنوات وهي تحمل فراشة حمراء صغيرة في يديها.

أيقونة أزياء صغيرة.. إطلالات مميزة للأميرة شارلوت (صور)
الأميرة شارلوت

زي الأميرة الصغيرة 

وكانت الأميرة الصغيرة ترتدي قميصًا أزرق شاحبًا بقيمة 4 جنيهات استرلينية من جون لويس مع تفاصيل من الدانتيل حول الأكمام والجيب، مع شورت زهري، وهي واقفة بين كتلة من نباتات اللافندر في مكان غير معروف، وكانت ترتدي زيها الفضفاض بينما تركز انتباهها على الحشرة اللافتة للنظر.

وعندما يتعلق الأمر بالملابس، تحب دوقة كامبريدج اختيار قطع ملابس ملائمة وغير مكلفة للغاية، خاصة للأمراء جورج ولويس والأميرة شارلوت.

لذلك لم يكن مفاجئًا أن ترتدي شارلوت قميصًا أزرقًا من John Lewis & Partners في رحلة لاستكشاف الطبيعة، بسعر 6 جنيهات إسترلينية، وهي قطعة مناسبة لكافة الأطفال لأنها اقتصادية،  كما أنها  ناعمة للغاية حيث تم تصنيعها من القطن الخالص، بالإضافة إلي  جمال تقليم الدانتيل.

تشجيع الناس على حماية الفراشات 

جدير بالذكر، أن الفراشات تعد جزءًا حيويًا من النظام البيئي كملقحات ومكونات في السلسلة الغذائية، وتأمل كامبريدج أن تتمكن من التغلب على مجموع العام الماضي savebutterflies، متبوعًا برمز تعبيري على شكل فراشة.

الأميرة شارلوت
الأميرة شارلوت حماية الفراشات أخبار العائلةة المالكة دوقة كامبرديج كيت ميدلتون دوقة كامبرديج الأمير ويليام

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