5 طرق تساعد طفلك على التخلص من الملل أثناء التواجد فى السيارة

يشعر الطفل بالضجر والغضب خلال تواجده بالسيارة فترة طويلة، دون اللجوء إلى هاتف الموبايل وشاشة الإنترنت، سنساعدك في هذا التقرير على معرفة الطريقة المثلى للترفية على الأطفال خلال تواجدهم بالسيارة الخاصة وفقًا لموقع «mirror».

الاستماع إلى الكتب الصوتية

يعد هذا الخيار مناسب أكثر للاطفال الأكبر سنًا، بإمكانك جعلهم يستمعوا إلي الكتب الصوتية، أثناء مواصلة الجلوس في رحلات السيارة الطويلة حتى بعد رحلة طويلة بالسيارة بإمكان الطفل مواصلة الاستماع، للإنتهاء من فصل كامل، أن هذا النشاط يزيد من إنتهاء الأطفال من حب الكتب والإبداع ورواية القصص.

إنشاء قائمة تشغيل أغاني

نحن نستخدم الكتب الصوتية للرحلات الطويلة، بإمكانك تدريب إبنك كذلك علي الاستماع إلي أغاني أيضًا خلال الرحلة إذا كنت مسافرًا إلي بلد أخرى، قم أيضًا بتنزيل المسرحيات الإذاعية، واستخدام الأقراص المدمجة للأطفال للتعرف قليلًا على لغة البلد الذي تزوره.

إحضار كتب التلوين

بإمكانك إحضار كتاب تلوين معك لجعل أطفالك يستمتعون بلون جديد، ومن تلوين الكتب إلي علامات الترقيم، ستصبح رحلة أطفالك أكثر إمتاعًا.

ممارسة لعبة العد

في هذه اللعبة لا يُسمح لأي شخص بالنظر أو التواصل بأي شكل من الأشكال، يقول الشخص الأول الرقم "واحد"، ويمكن لأي شخص الانتقال إلى الرقم التالي، وهكذا، إذا قال شخصان نفس الرقم في نفس الوقت، تبدأ اللعبة من جديد، تكمن الفكرة في معرفة المدى الذي يمكن للعائلة أن تحسبه، ونادرًا ما تصل إلى 10 إذا لم يغش أحد أو يقرر التناوب.

الوجبات الخفيفة

أحرص على إحضار الوجبات الخفيفة، هذا يجعل الجميع في حالة مزاجية أفضل، وبالتالي يقضي طفلك وقتًا ممتعًا في السيارة دون أن يشعر بالملل أو يسأم، ولكن أحرصي علي أن تكون الأطعمة المتناولة أثناء تواجد الأطفال في السيارة خفيفة وسهلة الهضم.