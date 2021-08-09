هل ينجح ماكرون في إجبار الفرنسيين على تلقي لقاح كورونا قبل انتخابه؟

أكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يسير على حبل مشدود قبل ثمانية أشهر فقط من سعيه لإعادة انتخابه في أبريل 2022، ولكن يبدو أنه يمضي قدما في مخططاته.

وعلى عكس مرسيليا القديمة التي شهدت موجة من وباء الطاعون من قبل، حيث يتعين على ماكرون الرد على الحملات التي تشن ضده على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

ومن المقرر أن يشهد اليوم تمديد تصريح دخول فرنسا المتنازع عليه ويشترط الحصول على التطعيم أولا بهدف إجبار الشريحة الأخيرة من المتشككين المتشددين في اللقاح ضد كورونا على التطعيم ، مما أدى إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي.

وخلال الأسبوع الماضي، تظاهر أكثر من 200 ألف شخص، وفقًا لأرقام وزارة الداخلية.