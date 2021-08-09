«النقل» تنشر تعليمات لسائقي السيارات لتجنب الحوادث اليومية

شاركت وزارة النقل المواطنين مجموعة من التعليمات الخاصة بصيانة المركبات وذلك لتجنب بعض الحوادث التي تحدث نتيجة إهمال السائقين فى عملية صيانة المركبة.

وأوضحت وزارة النقل فى منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، إنه يجب على السائق القيام بعدة أمور ومنها التأكد من ضبط المرايات قبل التحرك بالمركبة، وكذلك التأكد من ضبط الهواء داخل إطارات السيارة، وعدم استخدام الهاتف المحمول خلال فترة القيادة وذلك لزيادة التركيز وعدم تشتت الإنتباه.

وأشارت وزارة النقل، إلي ضرورة قيام السائق قبل القيادة بالتأكد من كفاءة المساحات الزجاجية وذلك لاستخدامها بكفاءة فى حال سقوط شيء على زجاج السيارة الأمامي، كما يجب الحرص على ترك مسافة بين السيارة والسيارة الأمامية خلال القيادة.

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، مراسم توقيع عقد شراء 4 أوناش رصيف عملاق (STS) للمحطة متعددة الأغراض التي يتم تنفيذها على الأرصفة 55- 62 بميناء الإسكندرية بتكلفة إجمالية 650 مليون جنيه مصرى.

وتم توقيع العقد بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وشركة هايكسي للمعدات الثقيلة، وهي شركة صينية عالمية متخصصة في صناعة الأوناش العملاقة الخاصة بمحطات تداول الحاويات.

وقام بتوقيع العقد لواء بحرى أ.ح عبدالقادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية ودونهايشى رئيس مجلس إدارة شركة هايكسي للمعدات الثقيلة.

وفي كلمته على هامش فعاليات التوقيع رحب وزير النقل برئيس ووفد الشركة وتمنى لهم التوفيق في أول تعاون مع وزارة النقل المصرية، خاصة أن هذا التوقيع يأتي بعد منافسة قوية من الشركة الصينية مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وهو ما يدل على إمكانيات الشركة في هذا المجال وتواجدها الكبير في السوق العالمية.

وأكد وزير النقل تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين خاصة مع تنفيذ وزارة النقل المصرية لمشروعات تطوير وإنشاء محطات في كافة الموانئ مثل الدخيلة ودمياط والسخنة وسفاجا.

وطالب الوزير الشركة الصينية بضغط جدول توريد المعدات والمساهمة في تدريب وتأهيل الأطقم المصرية التي ستعمل على هذه الأوناش وكذلك تدريب المهندسين والعاملين المصريين في الإسكندرية بعد وصول المعدات لاستيعاب تشغيل المعدات وكذلك التدريب على إصلاح بعض الأعطال البسيطة.